Děčínem otřásla brutální vražda třináctiletého chlapce. Z násilného trestného činu jsou podezřelí dva mladíci (15 a 18), kteří skončili ve vazbě. Chlapce údajně vylákali do lesa, kde mu dali na hlavu pytlík a umlátili ho. Podle informací CNN Prima News chtěli po činu spáchat sebevraždu!

K vraždě dítěte došlo v pátek 25. února na kopci Chmelník u Děčína. Třináctiletého školáka tam měli vylákat dva mladíci, kteří podle informací Blesku byli chlapcovými spolužáky. Na hlavu mu údajně dali pytlík a umlátili ho k smrti.

Po chlapci bylo vyhlášeno pátrání, do něhož se zapojil i vrtulník s termovizí. Akce ale měla smutný konec a byla ukončena v noci z pátku na sobotu.

Policie z brutální vraždy mladíky obvinila a byli vzati do vazby. „Důvod pro vzetí do vazby jsou ty, že by mohli uprchnout, skrývat se, nebo se dopustit další trestné činnosti,“ uvedla mluvčí policie Martina Syrůčková. Motiv vraždy zatím není jasný.

Policie se stále případem zabývá. Podle informací CNN Prima News vrazi chlapce také pořezali nožem. Vražda měla údajně vykazovat znaky satanismu. Mladíci navíc podle CNN Prima News chtěli po činu spáchat sebevraždu požitím léků a skokem ze skály. Na policii je měla odvézt matka mladšího z nich.

Na internetu vznikla petice, v níž lidé požadují, aby pachatelé dostali přísnější tresty. Petice už podepsalo přes tisíc lidí.

VIDEO: Cizinka (35) si má odsedět 16 let za vraždu novorozené dcery.