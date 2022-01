Do Děčína dnes ráno poprvé připlula po Labi loď naložená černým uhlím z Austrálie. Informovala o tom Česká televize a server zdopravy.cz . Dosud uhlí z přístavu v nizozemském Rotterdamu vozily vlaky. ČD Cargo zkouší kvůli plánovaným výlukám alternativní trasy. Černé uhlí pomáhá Ostravsku, kde je ho kvůli útlumu těžby nedostatek. Tamní hutě jsou na uhlí závislé a musí ho dovážet.

Zhruba 1100 tun černého uhlí dovezla dnes z nizozemského Rotterdamu do Děčína loď společnosti EVD, kde ho naložila na vlak dopravce ČD Cargo. „Je to první zkušební jízda, aby si zákazník ověřil, že tato cesta funguje a umíme to,“ řekl ČT spolumajitel EVD Lukáš Hradský. Rejdaři podle ČT hovoří o přelomové zakázce, uhlí se v minulosti vozilo po Labi běžně, ale z Česka do zahraničí.

Server zdopravy.cz uvedl, že oproti přepravě už z Rotterdamu vlakem je nový způsob pomalejší, ale mohl by být levnější. ČD Cargo ho zkouší i kvůli možným komplikacím s omezenou kapacitou dopravy po trati podél Labe mezi Německem a Českem. „Dosud jsme zákazníkům vozili uhlí přímo z Rotterdamu. Je to první vlaštovka, pokus, jak z části alternovat letos plánovanými výlukami omezený železniční úsek Děčín – Bad Schandau a případně i výluku v samotném přístavu,“ řekl serveru předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

„Kapacita vlaků nestačí, tak je to další, alternativní trasa, která zvýší bezpečnost našeho kraje, protože nebudeme závislí pouze na jedněch kolejích,“ řekl ČT náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Uncka (ODS).

Černé koksovatelné uhlí není podle serveru určeno pro teplárenství ani energetiku. Jedná se o metalurgické koksovatelné uhlí a koks je pak nezbytnou surovinou pro výrobu surového železa a následně oceli. Černé uhlí v ocelářství zatím nemá plnohodnotnou náhradu.

V ČR je jediným producentem černého uhlí společnost OKD. Těžba ale postupně končí, protože se nevyplácí. Firma těží už jen v Dole ČSM, kde se má těžit do konce letošního roku.