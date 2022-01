Doživotí hrozí Zuzaně K. (47), která je obviněná z brutální vraždy svého manžela Petera K. (†45). Úspěšného boxera měla bodnout do srdce před třemi lety ve slovenské obci Michalovce. Před soudem vypovídali soudní znalci, kteří ve svých výpovědích popsali poruchu osobnosti Zuzany. V době vraždy si podle nich nicméně byla vědoma svých skutků…

Slovenskou obec Michalovce před třemi lety šokovala rodinná tragédie, která se stala v přízemním bytě jedné z tamních bytovek. Kolem půlnoci se odtamtud ozýval hrozný křik, posléze na místo vyrazili policisté, hasiči i záchranáři. Našli tam zkrvaveného Petera K., jenž měl rány v horní části těla.

Sám si ještě zavolal pomoc. Přestože byl ještě převezen do nemocnice, nebylo mu už pomoci. „Pacienta převezli do michalovské nemocnice ve vážném stavu. Navzdory okamžitému operačnímu zákroku zraněním podlehl,“ uvedla tehdy pro slovenský deník Plus Jeden Deň Jana Fedáková.

Výpovědi znalců

Policisté začali pátrat po podezřelé, kterou našli o několik hodin později. Nad ránem zadrželi manželku Petera Zuzanu u hrobu jejího otce. Měla být potřísněná krví.

Zuzana je od chvíle, kdy byla zadržena, za mřížemi. Podle obžaloby bodla svého manžela přímo do srdce ve spánku. Před soudem vystoupili soudní znalci v oblasti psychiatrie a psychologie, již vypracovali zprávu na základě dvouměsíčního pozorování.

„Bylo u ní zjištěné škodlivé užívání vícero návykových látek, v čase případného spáchání skutku byla pod verifikovaným vlivem vícero psychotropních látek, její rozpoznávací a ovládací schopnosti byly zachované,“ uvedl podle deníku Plus Jeden Deň psychiatr Svetozár Droba s tím, že užívala alkohol, metamfetamin, amfetamin a další návykové látky.

Podle závěru psycholožky Dagmar Dočolomanské je zároveň Zuzana vztahovačná, má hysterické sklony, je egocentrická se slabší empatií a sebestředná. Podle výše zmíněného slovenského deníku Zuzana po celou dobu jednání skákala znalcům do řeči a obviňovala je z lhaní. Pokud bude shledána vinnou, hrozí jí až doživotí.

Manželské problémy

Před tragédií manželé procházeli četnými problémy, dokonce od sebe byli odloučeni. Zuzana prý pocházela z dobré rodiny, a tak na ni lidé nahlíželi, zatímco její manžel, který se věnoval boxu, byl považován za rváče. Nicméně právě sportovec měl neustále snášet násilné útoky ze strany své drobné ženy. „Jednou ho v noci v době spánku udeřila kladivem do hlavy, jindy mu propíchla šroubovákem tvář,“ uvedl tehdy přítel manželů pro Plus Jeden Deň. Zuzana byla v invalidním důchodu a svého manžela údajně vyhodila z domu svých rodičů, do něhož prý Peter vložil hodně peněz.

Zároveň na něj podávala i trestní oznámení, která byla podle jeho přítele vymyšlená. Nicméně Peter své manželce dokázal odpustit. „Říkal mi: Dá se to, když údery považuješ za pohlazení a plivance bereš jako požehnání,“ řekl údajně svému kamarádovi Mirovi. Ačkoliv byli manželé v rozvodovém řízení, nakonec se usmířili. Společně vychovávali syna Matěje, jehož měl Peter ve své péči. V současnosti se o chlapce stará Peterova maminka Jana. „Zlepšily se mu školní výsledky, i jeho zdravotní stav se zlepšuje. Ale odmítá kontakt se svou mámou,“ uvedla Jana.