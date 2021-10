Vrah šest let od vraždy Erika (†24), prodavače na benzince ve slovenské Velké Lomnici, stále unikal spravedlnosti, ačkoli snad všichni obyvatelé viděli záběry, na nichž byl zakuklený zločinec zachycen. Na videu vstupuje krátce před zavíračkou do prodejny, kde sedí Erik za kasou, a rovnou střílí prodavače do srdce. Po vykradení kasy vrah odchází. Erika našel již mrtvého zákazník.

Policii se až po šesti letech dostal do rukou muž, který se podle obžaloby dopustil po Erikově vraždě dalšího mordu a jednoho pokusu o dvojnásobnou vraždu. Ze všech těchto zločinů je obviněný Ján (33), pocházející z obce Vojňany vzdálené 20 kilometrů od místa vraždy mladého pumpaře.

Dva roky po vraždě Erika měl Ján v místním lese zastřelit seniora, o další dva roky později pak střílel na silnici po snoubencích Štefanovi a Dance, kteří spolu jeli v autě. Ačkoli Štefana pachatel za volantem zasáhl, oba snoubenci naštěstí nečekaný útok přežili.

Jána policie zadržela poté, co se na podzim 2021 sám „odkopal“, když samopalem střílel po policejní hlídce. Policii tak velmi usnadnil práci, putoval rovnou do vazby. A přinesl i velkou úlevu nevinnému Lukášovi (36), kterého pár dní po Erikově vraždě zadrželo početné komando policejních těžkooděnců u něj doma. Už jen pár hodin poté se ale ukázalo, že šlo o zjevný omyl a Lukáš byl propuštěn. Dodnes se soudí kvůli tomu, že zásah a zadržení mu zničili pověst bezúhonného člověka jako u sousedů, tak i jinde po republice.

Kamera zkreslovala?

Na otázku, proč vraha na záběrech z benzinky, které média opakovaně ukazovala, nikdo nepoznal, hledal odpověď deník Plus Jeden Deň. Vyzpovídali sousedy obviněného Jána. „Doma jsme to rozebírali. Ten Ján nebyl nijak objemný, spíš štíhlejší. Ale na záběrech to vypadalo, jako by ten člověk měl pár kil navíc. Jenže ta kamera zřejmě zkreslovala,“ přináší možné vysvětlení Jánova sousedka, která už dnes v natočené postavě prý svého souseda poznává.

„Hned nato se navíc objevila zpráva, že policie zadržela toho chudáka Lukáše, tak jsme to všichni pustili z hlavy. Ale teď, když jsme viděli ty záběry znovu, jsme v nich beze vší pochybnosti poznali Jána. Hlavně v pasáži, kde z pumpy odchází s lupem. Říkám vám, že je to on! Ta jeho kolísavá chůze, jakoby medvědí,“ popsali obyvatelé obce Vojňany, kde Ján bydlel s družkou, dvěma malými dětmi i mámou a otčímem.

Nevzali ho do armády

Po Jánově zadržení u něj doma našli celý zbrojní arzenál, zbraní bylo tolik, že je odnášeli v pytlích, kterých bylo celkem 15. Prohlídka domu trvala několik hodin. Ján schraňoval i granáty, neprůstřelné vesty a velké množství nábojů. Sousedé tvrdí, že chtěl být od malička vojákem, kvůli zrakové vadě ho ale do armády nepřijali. Myslí si proto, že se z toho důvodu začal extrémně obklopovat zbraněmi a i bezhlavě střílet po nevinných lidech.

Všichni místní lidé si v každém případě po šesti letech strachu, že někde mezi nimi chodí sériový vrah, s úlevou oddechli.