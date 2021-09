V boj o život se proměnila procházka v přírodě. Středoškolská učitelka Erika (58) ze slovenského Hradiště se šla projít se svým manželem Jánem, když zkřížila cestu medvědici s mláďaty! Erika však dokázala zachovat chladnou hlavu, rychle si lehla a chránila si hlavu a krk. Přesto však utrpěla rozsáhlá zranění a musela být transportována do nemocnice. Starostka města popsala chvíle hrůzy.

Ve středu se Erika s manželem Jánem ze slovenského Hradiště vydali na procházku do přírody do ovocného sadu. Vycházka se však pro středoškolskou učitelku změnila doslova v horor. „Vím jen zprostředkovaně, že Ján byl asi padesát metrů od manželky. Ta se vydala výše ke keřům s ostružinami a tam zřejmě uviděla medvědici s mláďaty,“ popsala starostka města Nataša Jiskrová pro slovenský deník Nový Čas s tím, že si rychle osmapadesátiletá žena lehla a chránila si hlavu.

Přesto však utrpěla rozsáhlá zranění na hlavě, krku, levém rameni, boku a levém stehnu. Křik manželky uslyšel Ján, který přivolal pomoc a na místo vyrazil vrtulník, který ji transportoval do nemocnice. „Její stav je stabilizovaný,“ uvedla mluvčí nemocnice Růžena Maťašejová. „To, co se stalo, jsem se dozvěděl ve středu. Nikdo tomu nechtěl věřit. Je mizivé procento, že medvěd napadne člověka,“ uvedl ředitel školy Ondrej Nociar s tím, že Erika měla učit prváky na Střední odborné škole pedagogické, kde už učí dlouhých třicet let.

VIDEO: Údajný medvěd u Zbraslavi.