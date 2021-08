Gayové a 300kiloví „medvědi“ Libor a Peter: Zemanův výrok se nás dotkl, reakce jsou až nelidské

Libor a Peter jsou spolu už tři roky, poznali se ale už před 14 lety, kdy oba byli šťastně zadaní. Libor o jejich prvním setkání hovoří jako o momentu, kdy se jejich oči setkaly a pak se dlouho neviděli.

Po rozchodu se svým dnes už bývalým partnerem si Libor všiml na instagramu, že Peter je také volný.

„Pozval jsem ho na hory,“ říká kadeřník Libor s úsměvem a na otázku, zda jel, Peter se smíchem odpovídá: „No, ve finále ano, po nějaké době.“

Nyní jsou spolu už tři roky a uzavřeli i registrované partnerství. Podle Libora je pro ně registrované partnerství akt, který ukazuje, že k sobě patří.

„Ještě jsme nepocítili, že bychom to nějak potřebovali ohledně zdravotního stavu, dědických věcí, věcí kolem majetku, ale jsem přesvědčený o tom, že kdyby se tahle instituce posunula trochu dál, trochu více se zlidštila a zapnulo se u lidí, který o tom rozhodují, selské myšlení, tak by to velice pomohlo,“ naráží Libor na dlouhé debaty nad zákonem o manželství pro všechny, který už léta leží bez povšimnutí ve sněmovně.

Coming out (chvíle, kdy se člověk svěří jiným osobám či širší veřejnosti se svou menšinovou sexuální orientací či genderovou identitou – pozn. red) proběhl u obou mužů velmi záhy, již v 18 letech, a oba se shodují, že vše proběhlo hladce.

„Jen mému tátovi vadilo, že se to dozvěděl až druhý, po mámě. Přesto jsem cítil, že s tím není příliš srovnaný, dlouho jsme se o tom v rodině nebavili, téma se otevřelo až s mým prvním partnerem, když mi bylo 18 let,“ svěřuje se Libor.

300 kiloví „medvědi“

Libor a Peter jsou velmi aktivní na sociální síti Instagram. Díky tomu, že cílí na české i zahraniční sledující a patří ke střední generaci, mají už jasný názor na to, jak česká společnost homosexuální menšinu přijímá a co tuto komunitu nejvíce trápí.

Sami o sobě říkají, že i díky tomu, že dohromady oba váží 300 kilo, nikdy nezažili negativní přístup okolí.

„Vím, že budíme respekt tím, jak vypadáme. Je to sice neandrtálské, ale je to tak,“ řekl Blesk Zprávám Libor a pokračuje: „K velké aktivitě a osvětě na sociálních sítích nás vybičovalo stigma představy o zženštilém gayovi ve velkých brýlích a barevné čepici. Chceme většinové populaci ukázat, že gay je normální chlap, který umí např. vyměnit žárovku.“

Na druhou stranu se oba nechtějí vyhraňovat vůči jakékoliv skupině.

„Nechceme být bráni jako registrovaní gayové, nebo ti gayové, co rádi cvičí, nebo bojují za práva homosexuálů. Chceme být bráni jako normální chlapi, co mají sousedy, kteří je normálně zdraví a přijdou si pro vajíčka, když potřebují,“ vysvětluje Libor.

Libor: Píší nám rodiče homosexuálů

Peter má pocit, že česká společnost už na homosexuály reaguje mnohem lépe než před lety. Přesto zná mnoho gayů, kteří jsou terčem posměchu. „To je moment, kdy chápu, že se musí ozvat a ukázat, že nikomu neubližují a nezaslouží si takové chování,“ dodává k tomu Peter.

Libor říká, že přístup samotných gayů a rodin k jejich orientaci se postupně mění. „Dříve nám psali na Instagram kluci, kteří nevěděli, jak to doma říct, ptali se, jak na nás lidé reagují, když jdeme do společnosti. Dnes nám ale píší rodiče, např. matka chlapce mi psala, že ví, že její syn je gay, ale ona neví, jak toto téma otevřít,“ odhaluje Libor skutečnosti, se kterými se homosexuálové i jejich rodiny svěřují.

Těm, kteří stále bojují s přijetím orientace, vzkazují, že vše je mnohem jednodušší, pokud přijmete sami sebe. „Ve chvíli, kdy o sobě pochybujete, tak nemůžete chtít, aby vás okolí dobře přijalo. Když přijmete sami sebe, okolí také nebude mít problém vás přijmout,“ ujišťuje Libor.

Vztah je jako kytka

A jaký mají recept na šťastný vztah? „Je jedno jestli chodíte s holkou nebo klukem, na kvalitním vztahu musíte pracovat. Je to jako s kytkou. Ve chvíli, kdy přestanete do vztahu investovat, tak vám zdechne. Samozřejmě je tam důležitá obrovská dávka tolerance, zejména tu musí mít Peter ke mně, já jsem takové věčné dítě,“ směje se Libor.

„Snažíme se nenudit, máme společné koníčky, ale někdy se nudíme rádi, viď?“ odpovídá mu jeho partner Peter.

Jak gaye vnímají v zahraničí?

Díky cestování dokáže pár říct, jak se staví k homosexuálním párům ve světě.

„Pokud cestujeme v muslimských zemích, tak samozřejmě respektujeme jejich pravidla. Pokud jsme v Bulharsku, kde víme, že toto téma ještě není tak otevřené, tak v místním klubu po Petrovi určitě nepolezu. Jiné je to např. ve Španělsku či Itálii,“ vypráví Libor.

Na veřejnosti se prý nevodí za ruku ani v Česku. „Nechci nikoho soudit, ale ‚jazykové předávačky‘ na veřejnosti mi nejsou příjemné ani u heterosexuálních párů,“ říká s nadsázkou Libor.

Oba se smějí zažité představě a věčné otázce, kdo je ve stejnopohlavním páru máma a kdo táta.

„Znám spoustu heterosexuálních párů, kde Zuzana má větší ‚koule‘ než Tomáš. My jsme ve vztahu vyrovnaní, oba rádi vaříme, já jsem techničtější typ, Petr se vyzná v číslech a obstarává účty, což dělá v rodině většinou žena. Ten zbytek by měl zůstat za dveřmi,“ komentuje mýtus rozdělení rolí v rodině Libor.

Peter a Libor: Výrok Zemana se nás dotkl

Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl: „Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky. Koho ale vůbec nechápu, tak jsou transgender lidé. Jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškozování… Tito lidé jsou mně opravdu bytostně odporní.“

Výrok se dotkl nejen trans* lidí, ale i Petera s Liborem.

„Každý z nás by si měl uvědomit, že než začne někoho soudit, že dotyčný má kolem sebe rodinu, která ho bezmezně miluje, a když se takto vyjádří hlava státu, tak je to hraniční. Já nepochybuji o prezidentově intelektu, ale říci něco takového je neakceptovatelné a já si uvědomil tu velkou bolest nejen trans* lidí, ale jejich blízkých. A když se podíváte na sociální sítě, kolik diskutujících s prezidentem souhlasí, tak je to za hranicí lidství, ale všichni se zaštiťují tím, že to řekl prezident,“ rozhořčil se Libor a myslí si, že společnost by se měla vůči takovým výrokům ohradit. Dokonce zmiňuje, že kdo něco takového řekne na veřejnosti, měl by nést následky a odejít z funkce.

Podle Petera pokud prezident řekl takovou věc o trans* lidech, může něco podobného říci i o homosexuální komunitě nebo se vyhranit vůči dalším skupinám. „Ocenil bych respekt a dávku lidství,“ vzkazuje Zemanovi Peter.

„Znám ženu, která má trans* dceru. Předtím je prý sousedé ignorovali, zdravili na ‚půl úst‘, ale nyní jsou schopní si před nimi i odplivnout,“ popisuje Libor jednu ze zkušeností, kterou mu popisovala jeho klientka.

Co vzkazují Libor a Peter čtenářům? Podívejte se na celý rozhovor zde, kde uvidíte i jejich početnou skupinku domácích mazlíčků: