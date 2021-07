„Konečně je sám sebou,“ říká Anna (51) o transgender synovi. Co vzkazuje Zemanovi?

Anna (51) na začátku rozhovoru ukazuje fotografii, kde objímá svého syna Alexe (21). Vyprávění začíná tím, že v pubertě začal Alex odmítat jakékoli dotyky. „Já jsem ho nemohla ani chytit za ruku, nesměla jsem se ho dotknout, a to pro mě jako pro mámu bylo nesmírně těžké. Nikomu nechtěl dovolit, aby na něj sáhnul. Ale poté, co se nám svěřil, že chce být mužem a začal s tranzicí (proces, během kterého trans lidé začínají žít pod svým skutečným genderem, pozn. red.), tak se vše změnilo. Konečně ho můžu obejmout. Možná si tehdy připadal nehodný objetí, ale to ví nejlépe on,“ popisuje Anna část příběhu svého potomka.

Alexe od narození rodina i okolí považovaly za dívku. Se svou sestrou Janou (22) si byli už od začátku velmi blízcí. „Byli jsme si blízcí odmalička, on se vlastně vždy choval spíše jako brácha než ségra,“ směje se Jana, Alexova sestra s tím, že ani po jeho tranzici se jejich vztah nijak nezměnil.

Anna o sobě říká, že není typ rodiče, co rozlišuje holčičí nebo klučičí hračky. „U nás bylo vždy všechno – panenky, autíčka, stavebnice, dcery si hrály se vším.“ Na otázku, kdy si začala všímat, že u Alexe je něco jinak, si vzpomíná spíše na různé náznaky a útržky, které jí nepřišly zvláštní. Sama totiž o transgender lidech, jak sama přiznává, netušila nic. „Občas jsem něco zahlédla ve filmu, kde se muži tajně převlékali za ženy, či jsem zaslechla, jak se v Americe někdo nechal přeoperovat z ženy na muže nebo naopak,“ vysvětluje Anna.

Sukně a fyzické změny jako problém

V šesti letech ale Alexovi začaly vadit sukně. „Já jsem také hodně nosila kalhoty, tak jsem si říkala, že když nechce, tak nechce, nenutila jsem ho. Jen když bylo potřeba obléci se svátečně, tak si musel vzít šaty. Naposled to bylo někdy v jeho pubertě, kdy jsme mu navlékly šaty na svatbu, a to nebyl zrovna nadšený,“ vypráví maminka.

Jana vzpomíná na první svaté přijímání, na obřad, kdy se všechny dívky oblečou do bílých šatů. „Bratr měl krátké vlasy, bílé šatičky a k tomu dostal bílé kopačky, krásně ladil,“ směje se při vzpomínce Jana a dodává, že Alex se věnoval v dětství fotbalu, florbalu a později americkému fotbalu. Týmy byly tehdy smíšené, nerozdělovaly se na dívky a chlapce, ani tehdy to rodině nepřišlo nijak zvláštní.

Alexe v dětství cizí lidé často považovali za kluka. „Když jsme šli na koupaliště, tak ho chtěli poslat do pánských šaten. My jsme je tehdy přesvědčovali, že je dívka,“ pokračuje ve vyprávění Anna. Jenže pak už přišly první fyzické změny. „Ano, rostoucí prsa mu vadila. Než šel na operaci, která pro něj byla tou nejzásadnější, tak si je stahoval, což ho omezovalo v dýchání, ve vedrech to bylo problém,“ předznamenává Anna období, kdy se Alex definitivně rozhodl pro tranzici.

Anna: Vše mi došlo

Nejprve se Alex svěřil sestře, že ho přitahují ženy. „Volal mi a brečel, bála jsem se, co se stalo a on řekl, že je na holky. A já řekla, že to přece není katastrofa,“ připomíná si Jana zlomový moment. Alexovi bylo tehdy 16 let. Sestře se taky poprvé svěřil, že mu vadí, když ho lidé oslovují ženským jménem a používají ženský rod.

Alex navštěvoval psycholožku a jednou požádal matku, zda by nešla na terapii s ním. „Ale mně už začalo všechno docházet, tak jsem si s ním sedla a zeptala se ho, jestli chce být kluk. Řekl, že ano a že to mi chtěl říci právě s psycholožkou, protože se bál a chtěl v ní mít oporu. A vidíte, nakonec jsme to zvládli společně a na sezení jsme ani nemuseli,“ pokračuje ve vyprávění Anna.

Anna i Jana se shodují na tom, že když se Alex rodině svěřil a ta ho začala oslovovat jako muže, vztahy se změnily k lepšímu. Navíc měl štěstí, že okolí i škola jeho tranzici přijaly bez problémů. Jen musel čekat, až mu bude 18 let, aby mohl podstoupit operaci. „Velmi ho obdivuji, ve škole si vše vybavil sám. Ještě neměl papíry od lékaře, ale už si domluvil, že bude chodit s kluky na tělocvik a že ho budou učitelé oslovovat mužským rodem a jménem Alex. To si všechno vydiskutoval sám, aniž by maminka musela zasahovat,“ směje se Anna.

Změna úředního pohlaví podle zákona jen za sterilizaci

Po dosažení plnoletosti si Alex nechal odstranit prsa. „Nyní je na hormonální terapii, zhrubnul mu hlas, zarůstá, okolí ho vnímá jako muže. Jenže aby mohl mít uvedeno v občance, že je muž, musí podstoupit další operace,“ zvážní Anna. A to je její největší starost. „Každá máma se bojí o své děti, když jdou na operaci, bála bych se, i kdyby šel na operaci slepého střeva,“ dodává Anna.

V Česku totiž podle zákonů „změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů“. „Jemu by operace prsou stačila. To, co je v kalhotách, pro něj není důležité. Přesto si stát podmiňuje změnu genderu operací, kdy vám vyjmou dělohu a sterilizují vás,“ vysvětluje Anna to, čeho se nejvíce obává.

Její slova potvrzuje i Bára Soukupová z organizace Trans*parent z. s. „Pokud chcete, aby stát uznal úřední změnu pohlaví, musíte podstoupit chirurgickou sterilizaci, tedy de facto kastraci. Pokud o to nestojíte, z takové operace máte obavy, nebo to dokonce váš zdravotní stav neumožňuje, máte smůlu. České úřady vám neumožní změnit si pohlaví na dokladech, ale ani např. jméno, protože jména jsou podle českých zákonů pevně vázána s pohlavím. Jediné, co lze, je změnit si jméno na neutrální, kterých je ale minimum a v češtině často znějí cizorodě,“ řekla Soukupová Blesk Zprávám s tím, že tento přístup je již v evropském kontextu výjimečný.

Česká republika byla za tuto praxi mimo jiné odsouzena Evropským soudem pro lidská práva. „V nedávné době byl podán pozměňovací návrh 8140 pirátského poslance Ondřeje Profanta a poslankyně ANO Barbory Kořanové k zákonu o matrikám, který je ve sněmovně. Projednávání zákona se však pravděpodobně do konce volebního období nestihne a zákon tak spadne pod stůl,“ doplňuje Soukupová.

Anna: Prezident by si měl rozmyslet, co říká

Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl: „Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky. Koho ale vůbec nechápu, tak jsou transgender lidé. Jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškozování… Tito lidé jsou mně opravdu bytostně odporní.“ Jeho slova již obletěla celý svět a způsobila mezinárodní ostudu.

A co na to říká matka a sestra transgender člověka? Jana přiznává, že si příliš osobně nebere to, co hlava státu říká, její matka s ní souhlasí, nicméně dodává: „Prezident by si měl rozmyslet, co řekne na veřejnosti, pokud jsou mu nějaké osoby bytostně odporné, tak je to jeho soukromá věc, zejména v jeho pozici. Říká se to u piva nebo v malém okruhu známých,“ vzkazuje Zemanovi Anna.

Zároveň přiznává, že se bojí, jak prezidentův výrok zapůsobí na společnost. „Někteří lidí se o to začnou zajímat správným směrem, najdou si adekvátní informace a udělají si vlastní názor. Ale další si informace hledat nebudou, a pokud je prezident někdo, koho si váží, a on řekne, že je mu někdo odporný, tak se bojím, jak se začnou k transgender lidem chovat. Může to podnítit i násilné chování,“ vyslovuje Anna nahlas své obavy.

Obě vzkazují těm, kteří se cítí jinak, aby se svěřili těm, kterým důvěřují, případně si promluvili s odborníky. „Alex je nyní šťastný, až nyní je sám sebou a je vyrovnaný a spokojený,“ uzavírá Anna příběh svého dítěte, které bezmezně miluje a nikdy milovat nepřestane.