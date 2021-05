„Tlaku se nemá ustupovat,“ vzkazuje Bradáčová. Rychetský vysekl Zemanovi poklonu

Angyalossy ČTK zároveň řekl, že nejvyšší státní zástupce pravděpodobně o kariérní změně uvažoval už dřív, protože se ucházel o místo u Evropského soudu pro lidská práva. Neshody s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO) pak mohly jeho rozhodnutí uspíšit. Právě tlaky z ministerstva spravedlnosti označil Zeman před novináři za hlavní důvod své rezignace. Angyalossy nechtěl o pozadí Zemanova odchodu spekulovat, neví, nakolik byl údajný tlak silný, ani čeho se případně týkal.

Šéf žalobců Zeman končí kvůli tlakům Benešové. Dělal si, co chtěl, kontruje ministryně

Předseda Nejvyššího soudu žádné tlaky od politiků v současnosti nepociťuje ani v minulosti nepociťoval, což přičítá jednak odlišnému postavení soudce oproti státnímu zástupci, jednak své profesní pověsti.

S Pavlem Zemanem se Angyalossy zná dlouho a cení si jeho profesionality. „Po tu dobu, co vedl soustavu (státního zastupitelství), mohu jeho kroky hodnotit výhradně pozitivně,“ řekl Angyalossy.

Podobný pohled má předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Panu předsedovi je to líto, protože si práce Pavla Zemana ve funkci nejvyššího státního zástupce velmi vážil,“ tlumočila ČTK názor Rychetského mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

„Rezignaci pana nejvyššího státního zástupce beru na vědomí, avšak považuji za nutné dodat, že tlaku se nemá ustupovat. Děkuji panu nejvyššímu státnímu zástupci, že se výrazně zasloužil o emancipovanou a profesionální veřejnou žalobu v této zemi,“ uvedla Bradáčová.

Zeman na tiskové konferenci uvedl, že v poslední době pociťuje tlak ministryně Benešové, odrážení tlaku a řešení půtek mu podle jeho slov bralo čas a sílu na práci. Tlaky od Benešové označil jako hlavní důvod své rezignace. Odchod prý zvažoval už dřív, ve funkci ale zůstával také kvůli vyšetřování kauzy Vrbětice, tedy výbuchu muničních skladů s možným podílem ruských tajných služeb.

Ministryně Deníku N sdělila, že státním zastupitelstvím nezasahuje do práce. Zemanovo zdůvodnění je podle ní laciné. „Pan nejvyšší státní zástupce to velmi zjednodušuje a vinu přesouvá na mne,“ uvedla také Benešová. České televizi Benešová řekla, že pokud Zeman vznese tak vážné tvrzení, měl by to konkretizovat.