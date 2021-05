Lesby Míša a Andrea: „Najdi si chlapa“, tlačili na nás. Vychovávají dceru (6) a boří předsudky

Sněmovna dala v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Stalo se tak tři roky poté, co se zákon do dolní komory dostal a po čtyřhodinové debatě poslanců. V médiích byl nejčastěji citovaný výrok Tomia Okamury (za SPD), který řekl, že by raději skočil z okna, než aby ho adoptoval stejnopohlavní pár. Diskusi sledovala i Michaela (29), která už tři roky žije se svou partnerkou Andreou (35) a společně vychovávají Míšinu dceru Mayu (6). Blesk Zprávám popsaly, jak celou diskusi kolem zákona vnímaly a co jim vehnalo slzy do očí.

Michaela (29) a Andrea (35) jsou spolu už tři roky, znají se ale už osm let. Sblížily se, když Michaela hrála s kapelou v klubu, který Andrea spoluvlastnila.

Míša měla z předchozího vztahu dceru Mayu, kterou společně vychovávají. I když měly obě i heterosexuální vztahy, naplnění našly až v sobě navzájem.

„Já měla svůj coming out (chvíle, kdy se člověk svěří jiným osobám či širší veřejnosti se svou menšinovou sexuální orientací či genderovou identitou – pozn. red.) lehký. Všichni mi říkali, že to věděli hned, takže to vzali dobře,“ směje se Ajka.

Míša to přiznala sobě i okolí, až když se zamilovala do Ajky. „Zkoušela jsem to sice s holkama už předtím, ale společnost na nás neustále tlačí ve stylu „najdi si chlapa“ a člověk to tak bere, že je to běžné a mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Až když jsem poznala svoji nynější přítelkyni, tak jsem si uvědomila, jak to je,“ říká Michaela.

O registrovaném partnerství nikdy neuvažovaly. „Nechceme podporovat instituci, se kterou nesouhlasíme, nemyslíme si, že by nám registrace přinesla nějaké výhody,“ shodují se obě.

Bouráme předsudky

Michaela založila před pěti lety facebookovou stránku Bouráme předsudky. „Začala jsem s ní, když jsme s dcerou zůstaly samy. Já jsem potetovaná, mám barevné vlasy, chodím často bosá a lidé si na mě ukazovali, otáčeli se za mnou, a tak jsem stránku založila s tím, že jsem chtěla ukázat, že ne všichni, co se nějak liší, musí být divní,“ vysvětluje Michaela.

Když začala Míša žít s Andreou, na stránkách se svěřovala, co jejich rodinu nejvíce trápí. Nakonec se rozhodla rozšířit povědomí o stejnopohlavních párech ještě více a začala oslovovat další gaye a lesby. Od té doby jí homosexuální páry samy píší. Jak Michaela řekla Blesk Zprávám, i díky tomu si sama rozšířila obzory.

„Byla jsem překvapená, že duhové rodiny se příliš s negacemi ve svém okolí nesetkávají. Ano, občas se stalo, že se políbily dvě ženy na veřejnosti a někdo na ně začal pokřikovat, ale spíše je trápí nejistoty, které se týkají hlavně jejich dětí. Zejména práva nebiologického rodiče, který dítě vychovává. Pokud by se biologickému rodiči něco stalo, druhý rodič nemá na dítě žádná práva,“ přibližuje největší obavy homosexuálů Michaela. Navíc mnoho leseb touží prožít svůj svatební den jako stvrzení své lásky, ale registrace podle nich neprobíhá příliš důstojně.

Michaela má pocit, že česká společnost přijímá stejnopohlavní páry víceméně pozitivně.

„Zejména když lidé vidí, že pokud je v duhové rodině dítě, tak je o něj postaráno a nijak netrpí tím, že má rodiče stejného pohlaví,“ dodává Michaela.

Míša a Andrea: Nikdo v našem okolí z okna neskáče

Michaela i Andrea s napětím sledovaly jednání poslanecké sněmovny o uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry.

„Překvapilo mě, že někteří poslanci, kteří byli proti zákonu, se přidali na naši stranu, ale také mě zarazilo, kolik homofobních názorů zaznělo,“ komentuje dění ve sněmovně Míša.

Největší odezvu vyvolal výrok Tomia Okamury (za SPD) „Část dětství jsem vyrůstal v dětském domově a můžu vám říct, že kdyby mě adoptoval stejnopohlavní pár, radši skočím z okna,“ uvedl.

„To nás skutečně velmi zasáhlo. Je to naprostý předsudek, který souvisí s tím, že si někdo myslí, že pokud vychová dítě stejnopohlavní pár, bude z něj automaticky také homosexuál,“ říká Andrea.

„Ptala jsem se naší dcery, zda je ráda, že má dvě maminky a ona mi řekla, že je nejšťastnější, protože s námi je to nejlepší. Má dva rodiče, kteří se o ní starají, proč by měla být nějak ovlivněná tím, že má dvě matky?“ vrtí hlavou Michaela s tím, že samy znají mnoho stejnopohlavních rodin, které děti vychovávají.

„A nikdo z nich rozhodně z okna skákat nechce,“ směje se Andrea.

Slzy dojetí po přijetí novely

Obě si myslí, že každý odpůrce sňatků homosexuálů by měl nějakou duhovou rodinu poznat. „Viděli by tak, že fungujeme naprosto normálně,“ říká Michaela.

Když poslanci dali zákonu šanci, měla Michaela podle svých slov slzy v očích. „Překvapilo mě, že tam mluvily i dvě křesťanky, které za námi stály,“ dodává.

Nicméně novelu čeká ještě velmi dlouhá cesta. Výbory budou mít na projednání 80 dnů místo standardních 60 dnů. I proto není jisté, zda zákonodárci rozhodnou o předloze do říjnových voleb.

„Podle reakcí poslanců a lidí na stránkách doufáme, že je Česká republika připravena zrovnoprávnit manželství a přestat poukazovat na lidi s rozdílnou sexuální orientací. Zda to ale ve skutečnosti projde, si netroufáme soudit,“ odpovídají obě ženy.

Poukazují na to, že sice bojují za rovné manželství, ale ve sněmovně padly i návrhy, aby se registrace rozšířila a případný svazek homosexuálů se nenazýval manželství.

„Sice to není to, čeho chceme docílit, ale je to krok správným směrem. Je důležité, aby se vyřešilo, co nás trápí – že nemáme žádná práva vůči našim dětem, nebo nemáme právo na vdovské důchody,“ myslí si Míša a s Andreou doufají, že si budou moci splnit sen v podobě svatby na statku nebo louce.

„Ale pokud si přítelkyně neobleče bílé šaty, tak si ji nevezmu,“ žertuje Míša.

„Nejsme jiní“

A co vzkazují těm, kteří homosexuální sňatky odmítají?

„Může se stát, že jednou přijde vaše dcera, syn nebo i vnouče s tím, že je homosexuální. Pokud si svou orientaci začnou uvědomovat jako náctiletí, je to pro ně těžké. Někteří přemýšlí i o sebevraždě, mají psychické problémy. Pokud jim budeme říkat, že jsou jiní, tak to není pro vývoj osobnosti nic zdravého,“ upozorňuje Michaela. Sama připouští, že pro ni bylo velmi těžké, když slyšela názory, že je jiná, či dokonce nemocná.

„Sice se o tom neustále mluví a je to už taková fráze, ale zopakujeme ji: Nejsme ničím jiní. Chodíme do práce, staráme se o domácnost, o dítě. Nemyslíme si, že svým sňatkem nějak ohrozíme heteroseuxální rodiny,“ vzkazují obě ženy.

Co vyřeší novela o homosexuálních sňatcích?

Manželství i pro homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Zamítnutí novely občanského zákoníku o manželství homosexuálů prosazovali poslanci ODS, SPD a Trikolóry. Návrh získal podporu 41 z 93 přítomných poslanců. Předlohu tak bude projednávat ústavně-právní a sociální výbor.

Manželé stejného pohlaví by měli podle novely občanského zákoníku stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Nynější registrovaní partneři by měli možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit, nebo v partnerství setrvat podle příslušného, byť rušeného zákona.

Homosexuální sňatky na celostátní úrovni nyní umožňuje ve světě 29 zemí, z toho 16 v Evropě. Většina těchto států umožňuje i adopci dětí homosexuálními páry. Naposledy umožnila sňatky homosexuálům loni v květnu Kostarika.

I v jiných zemích mohou homosexuálové uzavírat sňatky, ale jen v některých částech, například asi v polovině států Mexika. Další země pak umožňují registrované partnerství osob stejného pohlaví. První z nich se v roce 1989 stalo Dánsko.