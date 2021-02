Janna (29) a Aneta (24) se poznaly před deseti lety, když obě hrály závodně hokej. O tři roky později se do sebe zamilovaly. A rozhodly se vzít. Uspořádaly svatbu v úzkém kruhu rodinném, vyrazily na svatební cestu. Janna podstoupila umělé oplodnění a nyní společně vychovávají malou dcerku. Zní to jako obyčejný příběh jedné rodiny, ale není. Janna a Aneta uzavřely sňatek v Německu, kde mají veškerá práva, stejně jako heterosexuální manželské páry. Jenže kvůli škole, práci a rodině žijí v Česku. Zde nemají práva žádná. A podle nich stále mnoho lidí netuší, že sňatky gayů a leseb nejsou u nás uzákoněné.

Janna je napůl Češka po otci, její maminka byla Němka. Vyrůstala v Německu, ale v 18 letech dostala příležitost odstěhovat se do Česka kvůli vzdělání a hokeji, kterému se věnovala. A v hokejovém oddílu poznala svou nynější partnerku a ženu Anetu.

„Když jsem se zamilovala, nikdy jsem neřešila pohlaví, spíš jsem se zamilovala do osobnosti, do charakteru“, vysvětluje Janna s tím, že její rodinu nepřekvapilo, že se zamilovana do ženy, naopak podle jejích slov byla její maminka ráda, že si našla Anetu.

„Já jsem neměla nic proti tomu být s klukem nebo s holkou, neřešila jsem. Ani jedna jsme cíleně nikoho nehledaly, rozuměly jsme si a proto jsme spolu,“ vysvětluje začátky vztahu Aneta. Ta zpočátku měla strach, jak bude reagovat její rodina.

„Volala jsem mamince, brečela jsem a přiznala jí, že mám přítelkyni. Bála jsem se, co mi řekne. Ale maminka mi odpověděla, že chce, abych byla šťastná,“ vzpomíná Aneta.

Pokud se dívek zeptáte, jaký podle nich má přístup společnost k homosexuálním párům, shodují se, že během let se situace velmi zlepšila.

„Pro mě je nejlepší příklad ten, že mě přijala Anetina prababička, které bylo tehdy 83 let. To je pro mě signál, že přijmout stejnopohlavní páry zvládne každá generace, ale vždy se najde někdo, kdo to bude odsuzovat. U naší generace ale převažují pozitivní reakce,“ říká Janna. S negativními reakcemi se dívky setkaly až ve chvíl, kdy zveřejnily svůj příběh na sociálních sítích. Obě totiž poukázaly na to, že v Česku stále nejsou uzákoněné sňatky homosexuálů, zatímco v sousedním Německu je situace úplně jiná.

Svatba v Německu

Janna a Anety byly zasnoubené, ale v prosinci roku 2017 se Jannina maminka dozvěděla, že onemocněla rakovinou, která se nedala léčit.

„Vždy jsem si přála mít maminku na své svatbě, tak jsem se jí zeptala, zda by chtěla na mou svatbu přijít. Řekla, že ano, tak jsme zorganizovaly svatbu pro blízkou rodinu a svědky v Německu, aby maminka nemusela jezdit do Česka,“ říká Janna.

V Německu je manželství homosexuálů uzákoněné od roku 2016. Stejnopohlavní páry mají stejná práva, jako heterosexuální páry a pokud chtějí uzavřít sňatek, čeká je stejné vyřizování jako každý jiný pár. Janna si oblékla pohádkově bílé šaty, Anetina rodina přijela z Česka a dívky si za přítomnosti rodiny a svých nejlepších přátel řekly své ano. Pak vyrazily na svatební cestu jako každý jiný pár. Tam, kde jsou sňatky gayů a leseb uzákoněné, se k nim chovaly jako k manželskému páru.

Jenže jakmile překročily hranice a vrátily se do Česka, kde žijí, nejsou pro právní systém ničím.

Aneta: Česko naše manželství neuznává

„Ano, přemýšlely jsme o registrovaném partnerství. Jenže to nám k ničemu není. Nemáme stejná práva jako manželské páry,“ vysvětlují dívky, proč neuzavřely registrované partnerství na našem území.

O stěhování do Německa neuvažují. Janna má zde práci, Aneta studuje a stále hraje hokej. Navíc Aneta tu má velkou rodinu, která s nadšením přijala vnučku, která se narodila Janně. Ta podstoupila umělé oplodnění od anonymního dárce v Německu.

„Pokud se v Německu narodí jednomu ze stejnopohlavního páru dítě, stát umožňuje křížovou adopci. To znamená, že po narození se partner či partnerka hned nenapíše do rodného listu dítěte, ale hned po porodu mohou požádat o adopci. A to probíhá stejně, jako normální adopce, tedy úřad si přijde rodinu zkontrolovat,“ přibližuje Janna systém, který funguje u našich sousedů.

Jenže právě s příchodem dcerky začaly dívky vnímat celou řadu problémů. „Nemáme zde žádná práva. Já musím všude uvádět, že jsem svobodná, že jsem matka samoživitelka. Česko naše manželství neuznává,“ říká Janna. Kdyby se jí cokoliv stalo, Aneta nemá na dceru žádné zákonné právo.

„Nechápu, proč bych na naši dceru neměla mít stejné právo. Jsem s ní od úplného začátku. Já jsem byla první, kdo ji choval, koupal, přebalovat. Od prvního okamžiku, co jsem ji viděla jsem věděla, že ať se stane cokoliv, vždycky tady pro ní budu, že za ní vždycky budu stát, budu ji podporovat a kdybych za ni měla položit život, tak ho za ní položím bez jediného zaváhání, stejně jako každý jiný rodič. Vždyť je to moje dcerka. Miluji ji stejně jako každý jiný rodič miluje své děti, a to je přece to nejdůležitější. Láska a rodina, co bychom bez těchto dvou věcí byli,“ postekla si Aneta.

Janna: Lidé neví, že tu sňatky gayů a leseb nejsou uzákoněné

I když se kolem manželství stejnopohlavních párů vedou diskuze, dívky se domnívají, že řada lidí ani netuší, že sňatky gayů a leseb nejsou v Česku povolené, či se domnívají, že registrované partnerství znamená to samé, co manželství heterosexuálů.

Odpůrci manželství gayů a leseb někdy argumentují právě i tím, že už mají stejná pohlaví možnost registrovaného partnerství. Tyto dva svazky jsou ale odlišné, a to nejen z právního, ale i z emočního hlediska.

Na rozdíl od manželství se totiž partnerovi neříká manžel/ka, ale registrovaný partner. Svazek smí být uzavřen jen na 14 úřadech v ČR a navíc jen před matrikářem a beze svědků. Manželé si navíc smí okamžitě říct o společné příjmení. Registrovaní partneři o stejné příjmení mohou zažádat až po registraci a dodatečně. Celý akt přijetí partnera papírem je tak „ostrouhán“ o spousty momentů.

Problémy dělá partnerům i právní úprava. Manželům totiž hned na začátku vzniká společné jmění, což u registrovaných partnerů není. V případě úmrtí jednoho z páru pak nemá partner nárok na vdovský důchod.

„Stalo se mi, že mi banka 4x vrátila žádost o hypotéku, protože si všimli, že mám na facebooku uvedeno, že mám manželku. Chtěli totiž, aby Aneta podepsala, že s hypotékou, jako moje manželka, souhlasí. Namítala jsem, že moje manželství není v Česku uznané. A jste si jistá, zeptala se mě úřednice,“ směje se Janna.

Manželství pro homosexuály už uzákonilo 29 zemí. V Česku novela leží ve sněmovně už téměř 3 roky.

Co je tradiční rodina?

Nedávno vzbudil ohlas pořad 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News. Ve studiu se střetli zástupci Aliance pro rodinu, manželé Roman a Jana Jochovi a moderátor Michal Jagelka se svým dlouholetým partnerem Alešem Cibulkou. Roman Joch vydal v minulosti článek, kde rovnává homosexualitu i se zoofilií. V pořadu řeč padla i na pojetí tradiční rodiny i na definice manželství v občanském zákoníku.

Podle Jocha a jeho manželky Jany ohrožují homosexuální páry tradiční rodiny. Podle Jany Jochové, je hlavním problémem, že „dynamika mužsko-ženských vztahů je jiná“. Jana Jochová se také opřela o občanský zákoník. Zmínila, že podle něj je manželství svazkem, ze kterého by měly vzejít děti. Což logicky v homosexuálním svazku není možné bez zásahu třetí osoby.

„Definovat rodinu slovním výkladem je ubohé. Dítě není podmínka manželství ani vztahu. Homosexuální vztah nebrání kvalitní laskavé výchově. A být schopna odmítnout vlastní dítě na základě orientace, odporuje všem základům, které rodinu definují. Vždyť jde o lásku.Jen o lásku. A ta žádné zákony ani pravidla nemá. Příští generace, kterou vychovavame, by měla být laskavá, otevřená a respektovat každého za to jaký je,“ reaguje Janna na prohlášení, která v pořadu padla.

„Ano, věta, že musíme zachovat tradiční rodinu, mě vždy dostane. Většina mých kamarádů je z rozvedených rodin, svého tátu vidí maximálně dvakrát do roka, znám matky samoživitelky. Tradiční rodina v dnešní době v podstatě neexistuje, to jsme sto let zpátky, kdy rozvody prakticky neexistovaly,“ zlobí se Aneta.

Janna a Aneta: Sníme o svatbě na Hluboké

Pro manželství gayů a leseb jsou zdá se i Češi. Petici Manželství pro všechny iniciativy Jsme fér, podepsalo přes 131 000 lidi, 70 000 podpisů nasbírala papírová petice a 61 tisíc tisíc Čechů podepsalo petici online.

„Za všechno se musí bojovat. My jsme se neukázaly proto, abysme ukázaly, jak jsme zajímavé tím, že jsme dvě holky, ale že jsme rodina, co chce žít jako ostatní. Když se podíváte na země, kde už je manželství homosexuálů schválené, tak zjistíte, že se tam žádná revoluce nekonala, život běží dál,“ říká Janna.

„Máme dceru. Chceme, aby vyrůstala s vědomím, že má dvě mámy a kdyby se jedné z nás něco stalo, tak má pořád tu druhou,“ doplňuje ji její žena Aneta.

Obě dívky se shodují, že až se schválí manželství pro všechny, tak ony dvě hned vyrazí na úřad, aby se mohly vzít. „Vždycky jsme si přály mít svatbu na zámku Hluboká. A přijde nejméně 120 lidí,“ plánují obě s tím, že snad se jim jejich sen již brzy splní.