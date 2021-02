„Jsem deviant.“ Moderátor Cibulka se pustil do sporu s odpůrci homosexuálních manželství

„Já jsem deviant. Tady máte dva devianty!“ vykřikoval v pořadu 360°Pavlíny Wolfové na CNN Prima News moderátor Aleš Cibulka Myslel to sarkasticky na adresu Romana Jocha, s nímž vedl spor ohledně povolení homosexuálních svazků. Cibulka stál proti manželům Jochovým s partnerem Michalem Jagelkou, se kterým žije již 20 let. Slova o devianství padla kvůli článku Jocha, kde srovnává homosexualitu i se zoofilií. A řeč padla i na pojetí tradiční rodiny i na definice manželství v občanském zákoniku.

Ostrý spor mezi homosexuálním párem a manželi Jochovými odstartoval hned na začátku pořadu. Moderátor Aleš Cibulka se totiž cítil pobouřen názory manželů. Rozdýchat nemohl především starý článek Romana Jochy. „Vy jste nás přirovnal k pedofilům a zoofilům,“ hřímal. „Tady máte dva devianty. Netušil jsem, že někdo může mít takto hloupý názor ve 21. století,“ dodal s tím, že by mu vzal titul doktora a že jej tak nadále ani nebude oslovovat.

Video Ostrý spor o homosexuálním manželství: Cibulka se opřel do doktora - Prima

Joch svůj text, kde mimo jiné napsal, že pokud je normální homosexualita, tak je normální i nekrofolie, obhajoval tím, že se jednalo spíše o filozofické pojednaní.

Jochová: Manželství má plodit děti

Podle Jocha a jeho manželky Jany ohrožují podobné páry tradiční rodiny. Podle Jany Jochové, která je zároveň předsedkyní Aliance pro rodinu, je hlavním problémem, že „dynamika mužsko-ženských vztahů je jiná“.

„V našem případě je rodina já, Michal a náš pes. V rozšířené rodině jsou pak naši prarodiče a neteře a synovci, kteří nám říkají strýčkové,“ komentoval pojetí rodiny Cibulka v pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Připomněl také, že pojem tradiční rodina býval v minulosti označením pro rodinu s dětmi, která žije v jedné domácnosti také s prarodiči a další širší rodinou.

Jagelka manželům Jochovým rovněž vyčetl, že svými výroky šíří zlo a nenávist. „Kdybychom se stali manželi, tak my vás neohrožujeme. Ale vám vadí jinakost, tak vedete svatou válku proti nám,“ řekl také partner Cibulky dabér Michael Jagelka v pořadu televize Prima.

Jana Jochová vedle argumentu s tradiční rodinou vytáhla i občanský zákoník. Zmínila, že podle něj je manželství svazkem, ze kterého by měly vzejít děti. Což logicky v homosexuálním svazku není možné bez zásahu třetí osoby. „Biologické vazby. Ty jsou podstatné. Rodina se rodí. I náš občanský zákoník říká, že spolu manželé mají zplodit děti,“ uvedla. Cibulka se během tohoto prohlášení neudržel a začal Jochové skákat do řeči s tím, že se jedná o lži.

„To co považujete za lež, není lež, ale názor. Rodina vždycky byla založena na manželství muže a ženy, a to platilo historicky (…) Ohrožuje to práva dětí. To oslabuje práva dětí, úmluvy o právu dítě, tedy znát své biologické rodiče a být jimi vychováváno,“ dodala k tomu.

Jagelka následně reagoval slovy, že je to nesmysl. „Ne každý má tu potřebu množit se a mít děti. Narodil jsem se jako gay, ani výchovou jsem to nezískal. Nemám problém jako jiní gayové a lesbičky, nechci děti,“ řekl Jagelka s tím, že dochází i k uzavření manželství mezi mužem a ženou v pokročilém věku, kdy už také nemůžou mít děti.

Homosexuální svazky přitom podpořil i papež František v dokumentárním filmu. Nemluvil ale o manželství, ale o zákonu o možném registrovaném manželství. „Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo... To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu,“ uvedl v dokumentárním filmu papež.

Možnost uzavřít „papírový“ vztah už Češi mají. Nutno ale dodat, že registrované partnerství má své vroubky. Zákon, který by toto mohl změnit a dal homosexuálním párům stejné právo je už ve Sněmovně. Leží tam ale již téměř tři roky. A to přesto, že premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že jim „fandí“.

Registrované partnerství není manželství

Odpůrci manželství homosexuálů někdy argumentují právě i tím, že už mají stejná pohlaví možnost registrovaného partnerství. Tyto dva svazky jsou ale odlišné, a to nejen z právního, ale i z emočního hlediska.

Na rozdíl od manželství se totiž partnerovi neříká manžel/ka, ale registrovaný partner. Svazek smí být uzavřen jen na 14 úřadech v ČR a navíc jen před matrikářem a beze svědků. Manželé si navíc smí okamžitě říct o společné příjmení. Registrovaní partneři o stejné příjmení mohou zažádat až po registraci a dodatečně. Celý akt přijmutí partnera papírem je tak „ostrouhán“ o spousty momentů.

Problémy dělá partnerům i právní úprava. Manželům totiž hned na začátku vzniká společné jmění, což u registrovaných partnerů není. V případě úmrtí jednoho z páru pak nemá partner nárok na vdovský důchod.