ČTK to sdělil mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Čtyřiasedmdesátiletému Slovákovi zbývá strávit ve vězení přes šest let. Soudy již dříve rozhodly, že ho nepředají na Slovensko.

Majský tvrdil, že by české soudy neměly jeho slovenský trest uznat, protože od spáchání jeho údajného trestného činu uběhlo 19 let a v Česku by byl promlčen. Podle jeho advokátky se také nezúčastnil odvolacího jednání na Slovensku, na kterém se rozhodovalo o jeho vině, což odporuje tamnímu trestnímu řádu. „Argumentace odsouzeného nemohla závěr o správnosti výroků napadeného rozsudku a řízení jemu předcházejícím změnit," uvedl Wenig.

Slovák si již část trestu odpykal. Na Slovensku byl dvakrát poslán do vazby. Poprvé několik měsíců po jeho obvinění, když ho policie v říjnu 2002 zadržela na hraničním přechodu do Rakouska. Propuštěn na svobodu byl v roce 2004. V prosinci 2006 skončil Majský pro vyhýbání se soudu opět na 11 měsíců ve vazbě. Soud ho propustil, když byl zrušen jeho původní rozsudek 12 let vězení. V Česku je ve vazbě od srpna.

Muž, jehož média v 90. letech označovala za jednoho z nejbohatších Slováků s kontakty na vlivné politiky, způsobil podle soudů škodu přes 400 milionů korun. Obžaloba byla podána v roce 2004. Prvoinstanční rozsudek padnul před pěti lety, letos pak pravomocný. Proti němu se Majský dovolal. Podle své dnešní výpovědi stále věří tomu, že bude nakonec osvobozen.

Čeští policisté muže zadrželi letos v srpnu v pražské nemocnici. Majský má slovenské i české občanství. Na Slovensko být předán nechtěl.

BMG Invest a Horizont Slovakia v minulosti nabízely klientům nereálně vysoké úroky z vkladů. V roce 2002 zkrachovaly a desetitisíce klientů připravily o několik miliard tehdejších slovenských korun.