Sestřičky (8 a 1,5) ze středních Čech ochutnaly jedovaté lusky: Skončily v nemocnici!

„Chtěla bych všem záchranářům moc poděkovat, že nám pomohli. Jsou to naši hrdinové. Děkuju!“ vzkázala Vanesska zdravotníkům, kteří její příběh sdíleli a sociální síti. Na příhodu, kdy se sestřičkou při trhání trávy morčatům objevily i zajímavé lusky, rodina obou dívek asi jen tak nezapomene.

Maminka děvčátek zrovna vařila, když se dcerky vydaly ven na trávu. „Byly jsme jen chvilku venku, a já našla strom, který měl takové lusky, které vypadaly jako hrášek. Ochutnala jsem tři kuličky a byly fakt dobrý, tak jsem dala dvě i Isabellce,“ popisovala Vanesska.

Jenže to netušily, že jí jedovatý akát. Mámě holčiček ale zablikalo v hlavě varovné světlo a hned se obou ptala, co nesou. Vanesska se pochlubila, co že to ochutnaly. „Maminka se hrozně lekla a hned volala záchranku. Přijela strašně rychle, byla u nás před domem najednou tři auta. Dokonce i pan doktor v takovém malém autě,“ líčila holčička.

Záchranáři se o malé pacientky hned postarali. „Byli moc hodní, všechno nám vysvětlovali. Dali nám takové černé uhlí a snažili se, abychom to dostaly ze sebe ven. Pak nás odvezli do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ dodala holčička. Obě se zotavují a už je jim lépe, dokonce i trochu zlobí maminku.

Zdravotníky poděkování dítěte dojalo. „Jsme moc rádi, že už je tobě i Isabellce lépe, a přejeme vám oběma i celé vaší rodině hlavně hodně zdraví a radosti,“ vzkázali záchranáři.