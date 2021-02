K neštěstí došlo v sobotu 5. prosince loňského roku. Třiatřicetiletý Ondřej odešel z domu kvůli práci, ale už se nevrátil. Chatka, ve které byl, začala hořet. Při požáru utrpěl popáleniny, se kterými ho musel v noci vrtulník transportovat na popáleninové centrum do nemocnice v Brně.

Dlouho v nemocnici bojoval o svůj život, den před Vánoci ale svým zraněním podlehl. Martina (30), zdravotní sestřička z Vsetínské nemocnice, se najednou ocitla bez manžela a jejich čtyři malé děti bez milovaného tatínka. Nejmladší je teprve dvaapůlletý Ondrášek, následuje sedmiletá Martinka a desetiletá dvojčata Eliška a Vojta.

Kolegy z nemocnice tragická zpráva dostala do kolen, začali proto rychle přemýšlet, co by mohli udělat. „Přemýšleli jsme, jak bychom mladé rodině mohli pomoci. Martina u nás pracuje řadu let, má skvělý přístup k pacientům a je vždy ochotná a vstřícná. Tragédie, která rodinu potkala těsně před Vánoci, nás všechny zasáhla,“ sdělila pro web Region Valašsko ředitelka nemocnice Věra Prousková.

„Jen těžko nacházíme slova, byla to nečekaná a nesmírně smutná zpráva. Téměř každá sestra u nás je zároveň matkou, umíme se vcítit do situace, kdy se rodina najednou ocitne bez otce. Neustále se o tom bavíme, pořád na Martinku a na její děti myslíme a jsme s ní alespoň přes telefon v neustálém kontaktu,“ popsala Adriana Šimková, vrchní sestra oddělení.

Nové pokojíčky musejí počkat

Nemocnice proto vyhlásila veřejnou sbírku. „Věřím, že její příběh osloví nejen zaměstnance nemocnice, ale i širokou veřejnost. Je pravdou, že Martina bude potřebovat velkou finanční podporu, aby zvládla zajistit všechny potřeby svých čtyř malých dětí. Chci, aby věděla, že s naší pomocí může počítat,“ dodala ředitelka Prousková.

Martina se svým manželem plánovala rekonstrukci, ta teď ale musí jít stranou. V tuto chvíli půjdou (...) peníze hlavně na splátky hypotéky. Snad se tak alespoň nebudeme muset bát o střechu nad hlavou,“ uvedla maminka.

Rodinu, která se vypořádává s tragédií, můžete podpořit zde. „Ze srdce děkujeme všem, kterým není osud této mladé rodiny lhostejný. Každá koruna pomáhá! Budeme vděčni i za sdílení,“ uvedla nemocnice na facebooku.