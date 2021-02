Rodina oznámila, že dívku pohřešuje, v úterý po 14:00. Okamžitě se rozjelo pátrání s tím, že odešla z domova nedaleko Pardubic, mohla by se pohybovat i vlakem směrem na Děčín. Policie zapojila do hledání dítěte i veřejnost a prosila svědky, kteří by dívku viděli, aby se ozvali na linku 158.

Pátrání nakonec skončilo úspěšně. Ve středu ráno se již dívka nenacházela v policejní databázi pohřešovaných osob. „Byla nalezena a je v pořádku,“ potvrdila pro Blesk policejní mluvčí Dita Holečková.

