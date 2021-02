Ke krvavému útoku zvířete došlo podle Daily Mailu v pátek. Příbuzný zavolal kolem druhé hodiny odpolední policii a záchranáře. Keiře však už nebylo pomoci. Pes na ni zaútočil, když spala. Útok byl tak brutální, že jí zvíře dokonce ukouslo ruku. Známí se nyní loučí s milovanou vyznavačkou kickboxu.

„Byla do toho (kickboxu) skutečně zapálená a byla v něm vážně dobrá. Chodila do stejné tělocvičny jako moje dcera, která je o několik let mladší než ona. Neviděla jsem ji roky, ale pamatuji si, že to byla zlatá dívka. Je příšerné, že zemřela takovou smrtí, jakou zemřela,“ řekla jedna známá.

Smutek příbuzných

„Odpočívej v pokoji, Keiro Ladlowová. Myšlenky posílám tvé rodině v tento smutný okamžik. Ať ti bůh žehná,“ uvedla na facebooku rodinná známá Maggie Mossová. Keira na svém profilu sdílela fotku křížence stafordširského teriéra, ale není jasné, zda jde o zvíře, které ji napadlo.

Neteř tragicky zemřelé Abeygail Barrettová uvedla na sociální síti, kde Keira psa zachránila: „Její předchozí pes byl pitbul, který zemřel na rakovinu. Nedávno zachránila tohoto psa, kterého našla v zahradě, ve které se občas objevoval čtyři roky.“ Pejsek si s sebou nesl evidentně šrámy z minulosti.

Psa zachránila ze zahrady

„Někdy jsou psi zachráněni s dobrými úmysly, ale minulost je může změnit v nepředvídatelná stvoření,“ dodala Abeygail. „Z pomyšlení na to, že tato úžasná dívka s námi už není, se mi dělá špatně,“ smutní další sestřenka Megan Woodhouseová, která se rozepsala na facebooku.

„Miluji tě, zlatíčko, a děkuji ti, že si nás všechny požehnala svými úsměvy a smíchem kdykoliv, kdy si byla okolo. Nikdy nezapomenu na tvoje úžasné já. Spi sladce, andílku, má drahá sestřenko,“ dodala Megan. Zdroj uvedl, že Keira křičela o pomoc a z jejího domu bylo slyšet hlasité štěkání.

Psa nechají utratit

Podle policie nebyl uvnitř nikdo, kdo by mladé ženě pomohl. Vzhledem k tomu, že přišla při útoku zvířete o ruku, neměla šanci přežít. Strážci zákona pak předali zajištěného psa úřadům, kteří ho na veterině nechají uspat. Takto nebezpečnému tvorovi už není pomoci.