Podle webu The Sun policie uvedla, že maminka nechala svá předčasně narozená miminka bez dozoru jen na chvíli, když si šla promluvit se sousedkou. V nestřežený okamžik zvíře zaútočilo na děti a zakouslo se do nich. Strážníci brutálně zabili štěňátka: Hodili je do žumpy! Po 4 letech je konečně odsoudili

Matka přiběhla k plačícím dětem okamžitě a rozzuřené zvíře odtáhla pryč. Jenže to už bylo pozdě. Pes jim rozkousal tělíčka v oblasti bříšek a miminkům tak nebylo jak pomoci. Rodinná tragédie byla dokonána.

Děťátka se narodila předčasně

Dvojčátka Anne a Analú zemřela 23. června – v den, kdy se měla původně narodit císařským řezem. Kvůli zdravotnímu stavu maminky však přišla na svět o měsíc dříve. Příbuzní jsou z útoku psa v šoku. Zfetovaný muž měl ubodat psa a pak pobíhat polonahý po okolí v kožešině

Psa popsali jako křížence labradora a amerického foxhounda, který byl obvykle poslušný. Jenže po narození miminek začal žárlit. Pitva dětí potvrdila, že jedno dítě zemřelo okamžitě, druhé prodělalo zástavu srdce ze zranění. Co se stalo se psem po útoku, je nejasné.

Příbuzný: Pes začal žárlit