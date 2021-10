Hrabství Kent v roce 2018 šokovala smrt dvojčátek Jakea a Chloe. Neštěstí začalo 27. prosince zběsilou jízdou. V autě, které se řítilo rychlostí až 160 km/h, seděla Samantha Fordová z města Westwood. Maminka dvou dětí v autě seděla bez zapnutých bezpečnostních pásů ve snaze se zabít.

Šílená řidička skutečně havarovala, svým vozem nabourala do kamionu, informoval Daily Mail. Nehodu ovšem přežila. Pokus o sebevraždu ženy, která si údajně procházela těžkým obdobím, odhalil hrůzný čin, který se odehrál v jejím domě. Byla tam nalezena bezvládná těla jejích dvojčátek Jakea a Chloe, která utopila ve vaně!

Samantha se v srpnu roku 2018 rozešla se svým manželem Stevenem. Manželství se rozpadlo po deseti letech. Osmatřicetiletá žena si prý nemohla zvyknout na život v Anglii poté, co dlouhodobě žili v Kataru. „Prosím, odpusťte mé pomatené mysli,“ uvedla posléze podle výše zmíněného deníku u soudu, který ji poslal na deset let do vězení. Zdrcený otec Steven uvedl, že dvojčátka pro něj znamenala celý svět. Naposledy je prý viděl na Boží hod vánoční.

Tři roky po strašlivé tragédii, která všechny šokovala, Steven přivítal na svět svého třetího potomka. Přestěhoval se do města Hull, kde bydlí se svou novou partnerkou Cristi. V neděli se jim narodil chlapec, jemuž dali jméno Rupert. Pro Daily Mail se nechal slyšet, že mít další dítě bylo obrovské rozhodnutí a až jeho syn vyroste, prý mu řekne všechno o jeho sourozencích, kteří zemřeli tragickou smrtí. „Moje třetí dítě, můj druhý syn, mé jediné dítě. Dal jsi mi nový smysl života,“ napsal na twitter.

