Matka porodila dvojčata na ulici: Děti pohodila u kontejnerů, jedno nepřežilo

Fairfield se nalézá asi 80 kilometrů od San Franciska, kde panuje obrovská bezdomovecká krize. V lednu tam během jedné noci napočítali na osm tisíc lidí, kteří žijí na ulici. A mnohem menší Fairfield je na tom podobně, uvedl britský list Daily Mail.

Děti nechala u odpadkových kontejnerů

Místní policejní oddělení vydalo prohlášení o tom, že dostalo hlášení o bezdomovkyni, která porodila na ulici dvojčata a nechala je u odpadkových kontejnerů. První důstojník, který na místo dorazil, začal okamžitě se záchranou dětí.

Bohužel však jedno z nich bylo již mrtvé. Ani zdravotníci, kteří na místo dorazili později, mu už nedokázali pomoci. Druhé bylo převezeno do nemocnice. Stejně jako matka dvojčat, která se nacházela jen za rohem od místa porodu.

Policista: Bylo jasné, že rodila

„Podle toho, jak vypadala, bylo zřejmé, že nedávno rodila," řekl TV stanici ABC 7 poručík Jausiah Jacobsen, který na místě zasahoval. Spolumajitel zdejší pizzerie Cenario's Pizza Joe Frundl řekl KGO, že matka používala záchod v jeho podniku.

„Je to srdcebol. Jde o velmi znepokojivý příběh. Nevěděl jsem, že je těhotná, až do doby, než mi to řekli zaměstnanci,“ prohlásil Frundl. Dodal pak, že mu farmaceutik z lékárny odvedle prozradil, že matka spala několik dní na jejím prahu.