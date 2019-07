Máma (29) brala v těhotenství drogy: Dvojčátka se po narození utopila ve vlastní krvi

Tiffany Marie Robertsová pocházející z města Chattanooga v americkém Tennessee byla v třiadvacátém týdnu těhotenství. Na svět měla přivézt dvojčátka. Devětadvacetiletá žena však v průběhu těhotenství brala drogy. Šňupala kokain, brala extázi a užívala i další návykové látky včetně pervitinu.

V sobotu poté, co si Tiffany vzala extázi, cítila tlak na hrudi a špatně se jí dýchalo. Jela proto do nemocnice, kde lékařům přiznala, co se stalo. Ještě ten den proto lékaři museli vyvolat porod.

Tiffany na svět přivedla dvojčátka. „Žehnej těmto nádherným holčičkám, které přišly na svět dřív, ale budou silné,“ napsala na facebook v pondělí. Děvčátka však nežila moc dlouho. Lékaři u obou provedli testy a obě dvě byly pozitivní na drogy.

Podle informací Metro u nich v úterý nastaly komplikace. Holčičky začaly krvácet z plic a utopily se tak ve vlastní krvi. „Odpočívej v pokoji, můj poklade,“ napsala matka na facebook před tím, než byla zatčena.