Lukáš (†21) zemřel po policejním zásahu: Babička popsala, co se osudný večer stalo!

Lukáš (†21) zemřel po policejním zásahu: Jeho babička vypověděla, co se osudný večer stalo!

Slovenské město Veľký Krtíš šokovala smrt teprve jedenadvacetiletého Lukáše, který za záhadných okolností zemřel při policejním zásahu. Babička mladíka nyní promluvila o tom, co se během zásahu policistů odehrálo.

Tragédie se odehrála ve středu ve slovenském městě Veľký Krtíš. V jednom z tamních paneláků došlo ke sporu mezi Lukášem a jeho babičkou Lubicou, která ho vychovávala. Podle výpovědi jeho babičky byl Lukáš závislý na drogách. Ovšem přestal s tím, když se seznámil se svou přítelkyní Danielou. Pak se však dozvěděl, že ho jeho přítelkyně, která pracuje v Německu, podvádí. Zradu ze strany své lásky nedokázal unést.

„Asi tak před dvěma lety chodil s bandou a bral drogy. Byl velmi dobrý chlapec, jen parta ho pokazila. Říkala jsem mu, Lukáši, přestaň s tou bandou, nebo to zle skončí. Pracoval, 3. června si našel práci. Dokonce se zamiloval, našel si přítelkyni Danielu. Ta pracuje v Německu, i tady dvakrát byla. Bylo toho na něho příliš. Dozvěděl se, že ho Daniela podvádí,“ uvedla jeho babička pro Pluska.sk. Ve středu se pohádali a Lukáš začal být na babičku agresivní. Rozhodla se proto, že zavolá policii.

Jakmile strážci zákona přijeli, Lukáše zpacifikovali. Při policejním zásahu však Lukáš náhle zemřel. „Musela jsem o osmé večer zavolat na policii. Byl na drogách, ale museli postupovat takto?“ ptá se Lubica. „Ležel tady na zemi, na břichu, hlavu měl u sousedových dveří. Jeden policajt mu seděl na nohách a druhý na krku, i ruce měl spoutané. I když měl drogy, proč mu seděl na krku? Měli postupovat jinak,“ doplnila babička, která přišla o svého jediného vnuka.

„Lukáš měl být pod vlivem drog. Z chodby byl slyšet hrozný křik a bouchání. Policisté si s mladým sousedem nevěděli rady. Potom, když ho policisté drželi, už křičel, že ho to bolí a nemůže dýchat. Chtěl, abych mu otevřela dveře, ale nemohla jsem, nedovolili mi to policisté,“ popsala pro Čas.sk sousedka. „Křičel, babi, pomoz mi, nemůžu dýchat. Já jsem křičela, aby ho otočili, ale stále mu seděl ten jeden na krku. Když ho otočili, dala jsem mu ruku na záda, ale už nedýchal. Rohožka i dveře byly krvavé. Podle mě mu jeden z těch policistů omlátil hlavu o dveře. Byl to můj jediný vnuk, celý život měl ještě před sebou,“ dodala se slzami v očích Lubica.