Plukovník Foltýn dojal slovy o Daně Drábové (†64): Když odcházela, seděl u ní její nejbližší...

Česká hymna v podání Dagmar Peckové, proslovy, vzpomínky, hudební vystoupení a přípitky. 180 účinkujících a tři tisíce hostů přišlo ve čtvrtek do pražského Fora Karlín vzdát hold Daně Drábové (†64), nedávno zesnulé šéfce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
V úvodu akce Děkujeme, Dano vystoupil prezident Petr Pavel (63). „Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila, a všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska a Francie a mnoha jiných dalších zemí...“
„A když jsem sledoval její vyjádření k různým životním situacím a v poslední době především k válce na Ukrajině, ale i k některým domácím záležitostem, tak jsem oceňoval, jak dokázala být vždycky úsporná, ale naprosto trefná. A i když někdy použila nějaké silné slovo, tak vždycky sedělo naprosto přesně a nikdy u toho nepřestala být dámou,“ zavzpomínal Pavel.
Poslední chvíle
Silná slova pak pronesl bývalý koordinátor strategické komunikace Úřadu vlády, plukovník Otakar Foltýn (49). „Když odcházela, tak u ní seděl její nejbližší člověk. A já jsem nikdy nezažil tak silnou neobyčejnou obyčejnou lásku, která byla hmatatelná,“ dojal takřka všechny návštěvníky.
„Já na to vlastně nemám moc co říct, protože to byl možná nejvyšší dar, který mi dala, že jsem měl pocit, v ten okamžik, že nevím, jestli je Bůh, ale je láska,“ doplnil a dočkal se velkého potlesku. Drábová nebyla nikdy vdaná, neměla ani potomky a své soukromí si do konce života velmi bedlivě chránila.
Zapili ji
Když pak přišel Foltýn do zákulisí koncertu, dal si panáka se ženou, která byla Drábové mnoho let nablízku a která ji pravidelně doprovázela na společenské akce. Té pak v průběhu večera mnozí hosté akce kondolovali.
Ale panákovali také další hosté večera, už na jevišti Drábovou zapili ministr vnitra Vít Rakušan (47, STAN) nebo šéf Senátu Miloš Vystrčil (65, ODS). „Danu jsem v létě pozval na přednášku do Telče, už na tom nebyla dobře, ale byla statečná. Hodně mi to otevřelo oči,“ svěřil se pro Blesk.
„Je škoda, že paní Drábová odešla, měl jsem moc rád její tweety. Ještě před pěti měsíci jsme si povídali a byla v pohodě,“ přidal se ke vzpomínkám i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek (60).
Dopis od nejbližších
Drábová, která zemřela po vážné nemoci 6. října ve věku 64 let, si veřejný pohřeb nepřála, vzpomínkovou akci organizace pořádaly po dohodě s její rodinou.
To vysvětloval i dopis od blízkých, který četli moderátoři večera: „Její přání nemít pohřeb přesně odpovídalo jejímu nastavení, nebýt středem pozornosti. Ale tohle její přání jsme nemohli při nejlepší vůli splnit. Dana nám slíbila, že když to porušíme, bude nás chodit strašit a otevře se nebe a budou padat ho*na s hákama a nahatý cikánky. Dano, promiň, ale my to vydržíme... ...moc by se jí líbilo, že se jejím jménem pomáhá dobrým věcem. Líbilo by se jí, že se vás tady sešlo tolik. Ale nejvíc by ji potěšilo, že sama nikam nemusela, a přesto je plný sál.“
Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině.
