Dano, děkujeme! Slavní se loučili s Drábovou (†64) na mejdanu, Pecková popletla hymnu
Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomněli její přátelé a příznivci. Na akci, kterou pořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club, zazněly vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života. Českou hymnu na úvod zazpívala mezzosopranistka Dagmar Pecková, večerem provázeli moderátorka Světlana Witowská a publicista Jindřich Šídlo.
Do Fóra Karlín dorazili mezi prvními třeba senátoři Jiří Drahoš (za STAN) a Václav Láska (nestr.) nebo bývalý koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Vzpomínkový večer zahájila operní pěvkyně Dagmar Pecková, která žije dlouhodobě v zahraničí a která zazpívala národní hymnu. Bohužel nejspíš vlivem nervozity spletla její text. V úvodní části hymny zaměnila slova „voda“ a „bory“.
Prezident a „teta z Pyšel“
První vzpomínku na jadernou lady pronesl prezident Petr Pavel. „Mnozí z vás znali možná Danu Drábovou déle a lépe než já. A já si proto dovolím jenom několik osobních vzpomínek. Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila a všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska a Francie a mnoha jiných dalších zemí,„ řekl prezident zaplněnému sálu.
„Když jsem sledoval její vyjádření k různým životním situacím a v poslední době především k válce na Ukrajině, ale i k některým domácím záležitostem, tak jsem oceňoval, jak dokázala být vždycky úsporná, ale naprosto trefná. A i když někdy použila nějaké silné slovo, tak vždycky sedělo naprosto přesně a nikdy u toho nepřestala být dámou,“ dodal Pavel.
Na dotaz, k čemu by dodal lidem odvahu, prezident řekl, že občané Česka se umí postavit za to, čemu věří a co chtějí. „Dokážeme si říct, co nám vadí a dokážeme zatlačit na ty, kdo by nás měli zastupovat, aby věci dělali v souladu s naším zájmem. Já si myslím, že nastanou situace, kdy bude potřeba, aby lidi řekli jasně, co se jim líbí a co se jim nelíbí a jak je mají politici zastupovat,“ doplnil Pavel.
Věčné tweety
„Je škoda, že paní Drábová odešla, měl jsem moc rád její Tweety. Ještě před pěti měsíci jsme si povídali a byla v pohodě,“ řekl při příchodu Blesku bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.
Na vzpomínkovou akci dorazil i Miloš Vystrčil (ODS), šéf Senátu: „Danu jsem v létě pozval na přednášku do Telče, už na tom nebyla dobře, ale byla statečná. Hodně mi to otevřelo oči,“ svěřil se Blesku se vzpomínkou.
Zpěvačka Aneta Langerová zazpívala společně s Dětským sborem Českého rozhlasu píseň Modlitba pro Martu. Vystoupil také František Černý z kapely Čechomor společně se synem, nebo Otakar Brousek mladší.
Drábová, která zemřela po vážné nemoci 6. října ve věku 64 let, si veřejný pohřeb si nepřála, vzpomínkovou akci organizace pořádaly po dohodě s její rodinou. Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině. Vstup na akci byl zdarma, účastníci se museli předem registrovat.
Iniciativa Dárek pro Putina po Drábové pojmenovala raketu s plochou dráhou letu Flamingo, na kterou v úterý vyhlásila sbírku. Ve čtvrtek odpoledne se na webu shromáždilo potřebných 12,5 milionu korun. Drábová se v projektu Dárek pro Putina angažovala.
Drábová se angažovala v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.
