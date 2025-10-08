Bývalý učitel Drábové (†64): Kdo ji nahradí? A jak její odchod ovlivní jaderné tendry
Uměla jako málokdo zpopularizovat obor, kterému opravdu jen málokdo rozumí. Řeč je o Daně Drábové, která stála v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost neuvěřitelných 26 let, a která v pondělí zesnula. Pro Blesk na ní zavzpomínal šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor, který v minulosti byl také vedoucím její diplomky. A následně seděl v komisích, kde se o Drábové a jejím pokračování v čele úřadu rozhodovalo.
Šéfové různých státních organizací přicházejí a odcházejí, Dana Drábová vydržela v jednom úřadu 26 let, a to za všech vlád. Jak si to vysvětlujete?
„Nastupovala tam jako mladá inženýrka. Vždycky na začátku musíte mít trochu štěstí - že je volné vhodné místo, že tam není jiný silný kandidát, jako byla potom dalšího čtvrt století Dana Drábová. Samozřejmě se vypracovala v respektovanou postavu a udělala hodně dobrého, o tom není třeba vůbec diskutovat, polemizovat. Ale pochopitelně zase pro o generaci mladší kolegy je to zase určitá nešťastná shoda okolností, že jo, že museli hledat místo někde jinde v jiných strukturách. Podle mého názoru by to měla být spíš výjimka, protože zastávat úřad čtvrt století by nemělo být pravidlem - není to úplně ideální právě pro ty nastupující generace, které se potřebují také profilovat a ukázat se.“
Může to být částečně i tím, že vlastně tam nebyl odborník na slovo vzatý jako ona?
„Jistě, je to právě proto. Vybudovala si samozřejmě silnou pozici, respekt, koneckonců já sám jsem byl jednou členem výběrové komise, u které prodlužovala mandát, potřetí, počtvrté, a v té době byla nejsilnější osobností, ani neměla silného protikandidáta. Dana Drábová samozřejmě nebyla jmenována na to čtvrt století, ale podstoupila několik výběrových řízení. No, a ke konci už se stala tak trošku legendou. Nebylo to jen tou její odbornou pozicí, ale přeci jen i celospolečenským povědomím. Stala se popularizátorkou jaderné energetiky, zasahovala i do takového společensko-politického povědomí a života.“
Vidíte nějakou podobnou osobnost, která by ji v čele úřadu mohla nahradit?
„Konkrétní jméno vám neřeknu. Ale může to být přesně tak, když tam nastupovala Dana Drábová - ona také nebyla v té době nějaká persona. Já doufám, že se objeví řada dobrých odborníků, koneckonců jaderná energetika je teď v České republice v rozmachu, vzbuzuje zájem mezi mladými. Samozřejmě studenti se ještě nemůžou hlásit na takovou pozici, ale tady to povědomí, že se budou stavět další elektrárny, že bude třeba téhle odbornosti, to už trvá nějakou dobu. Takže určitě je už řada odborníků, kteří mají aspoň nějakých ideálně pět, deset let zkušeností, aby se mohli ucházet o takovou pozici.“
Uměl byste vypíchnout jednu věc, nějaký majstrštyk, co se jí za tu dlouhou dobu v čele SÚJB povedlo?
„Nemůžu říct, že by uhájila něco proti vůli politiků či proti jejich vůli něco prosadila. V tomto směru zase měla ulehčenou pozici tím, že v České republice rozvoj jaderné energetiky nebyl zpochybňován vlastně žádnou politickou stranou - trošku do toho nějak před 15 lety mrmlali zelení, ale ani oni to nijak příliš to neblokovali. A v současné volební situaci, současná odcházející vláda i ta nastupující, všechny si přejí další rozvoj jádra jako jednou z priorit. Ona přispěla k všeobecnému pozitivnímu vnímání jaderné energetiky, prospěšnosti pro energetiku a pro rozvoj naší společnosti. A v tom se taky odlišovala od jiných vedoucích státních úřadů. Úřadů tohoto typu je celá řada, ale Dana Drábová byla jediná, která získala statut toho respektovaného popularizátora svého oboru. Řekl bych, že to byl ten její majstrštyk, to ne každý umí.“
Myslíte, že když SÚJB teď nemá stále vedení, že to může mít nějaký negativní vliv na jaderné tendry, na pokračování hledání lokalit pro jaderné úložiště apod.?
„Tak to by bylo špatné a znamenalo by to selhání úřadu a nastavených procesů. Já doufám, že to Dana Drábová zanechala v dobrém stavu. To se teď prokáže. Ředitel úřadu není nikdy hybnou silou třeba v nějakém schvalovacím procesu. V podstatě to řídí, zaštiťuje, ale to je jinak práce spolehlivých úředníků a odborníků a ty tam musí být. Tedy doufám, že tam jsou.“
Znal jste paní Drábovou nějak osobněji?
„Znal jsem ji osobně z jediného prostého důvodu: byl jsem vedoucím její diplomové práce. Já ji znal od třetího ročníku jejího studia na jaderné fakultě, kde jsem v tu dobu působil jako pedagog a zadal jsem jí téma semestrální práce, která posléze přešlo do diplomové práce. A bylo to i téma mé doktorské práce, takže my jsme pracovali i na stejném výzkumu, který v té době byl docela progresivní a ojedinělý. Já jsem na to obhájil kandidáta věd, tedy doktorát a Dana Drábová s tím úspěšně ukončila studium, obhájila diplomovou práci. Takže jsme se znali hodně dlouho a velice dobře.“
