Smrt Dany Drábové (†64): „Odešel dobrý člověk.“ Co prozradilo parte?

Dana Drábová na snímku z roku 2019
Poslední sérii fotek Dany Drábové nafotila Lenka Hatašová.
Parte Dany Drábové
12. října 2025
Pohřeb předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Městský úřad Pyšely zveřejnil její parte, datum pohřbu na něm uvedené není. Drábová zemřela po vážné nemoci v pondělí, bylo jí 64 let.

„Na přání zesnulé se rozloučíme v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel,“ je uvedeno na parte, kde je za pozůstalé podepsána rodina a občané města Pyšely.

Na počest Drábové se v pražském Foru Karlín ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer. Kapacita prostoru se naplnila po 125 minutách, vstupenky na akci si zarezervovalo 2100 lidí, pořadatelé následně uvedli, že se kapacitu pokusí ještě o několik set lidí navýšit. Organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedly, že happening nazvaný Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou. Veřejný pohřeb si podle nich nepřála.

Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odborníci na jadernou energetiku, v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Byla také výraznou osobností veřejného života. V Pyšelech byla dlouholetou místostarostkou a věnovala se také podpoře Ukrajině.

Zemřela Dana Drábová


Parte Dany Drábové

 

 

