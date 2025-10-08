Smrt Dany Drábové (†64): Záhadná nemoc? O problémech nemluvila ani s nejbližšími
Její smrt veřejnost zaskočila, opravdu blízké Dany Drábové (†64) však už tolik ne. Cítili totiž, že život šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se chýlí ke konci. Kdo byla žena, která si své soukromí přísně chránila a která dokázala supersložitý jaderný obor »přežvýkat« i laikům?
„Kdyby mě přejela tramvaj, až tady půjdu na devítku, tak nemám strach, že by se to na tom úřadě nějak zásadně podepsalo,“ řekla před dvěma lety serveru Seznam Zprávy Drábová s tím, že má pod sebou schopné lidi, kteří se o chod postarají. Ti nakonec vedení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) musí převzít dřív, než sami čekali... Po krátké a těžké nemoci v pondělí nejslavnější inženýrka v Česku, která poslední čtvrtstoletí Čechy srozumitelným jazykem zasvěcovala do tajů a výhod jaderné energetiky, zemřela. A než bude vybrán příští vládou nový šéf, SÚJB zatím povede dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer.
Statečný boj
„Byla velmi vážně nemocná. Její odchod se očekával,“ řekla Blesku jedna z velmi blízkých kamarádek Drábové s tím, že v posledních dnech se její stav stále zhoršoval. I pro ni však zůstává nemoc Drábové záhadou. Ta totiž o svých zdravotních problémech prakticky s nikým nemluvila. Těžký úděl nesla na svých bedrech sama. A v Pyšelích nedaleko Prahy, kde žila, pak žena, která zůstala bezdětná, také naposledy vydechla.
Ověnčená metály
O jejím obrovském mezinárodním renomé svědčí i to, že Drábová loni v listopadu dostala v Japonsku Řád vycházejícího slunce, který uděluje japonský císař, a to za přínos k posílení vztahů České republiky a Japonska v jaderné energetice. I to bylo jednou ze zemí, kterou Drábová v posledním roce svého života navštívila. V roce 2014 pak obdržela medaili Za zásluhy I. stupně od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana (81).
Líbačky i rozkol se Zemanem
Do čele jaderného úřadu Drábovou v roce 1999 dosadil tehdejší premiér Miloš Zeman. S ním také o rok později vznikla slavná fotka, kde si spolu dávají pusu při otevření jaderné elektrárny Temelín, kterou si na stejném místě zopakovali při jeho návštěvě elektrárny v roce 2013, kdy na místo přijel už coby prezident. „Do jisté míry zůstává Temelín pro prezidenta emocionální záležitostí,“ řekla tehdy Drábová.
„O mých kontaktech s Drábovou vypovídá fotografie vášnivého polibku, který ode mě dostala při otevírání elektrárny Temelín,“ vzpomněl pro Blesk Zeman. Takových »vášnivých polibků« jí věnoval vícero, třeba právě při udílení metálů před 11 lety. „Zeman toho v životě hodně dokázal a hodně toho pro tenhle stát udělal. Uvedu příklad. Nebál se třeba situace, kdy mnohý z tehdejších politiků chtěli vyměnit Temelín za vstup do Evropské unie. Tlaku ale nepodlehl,“ řekla kdysi pro server Seznam Zprávy Drábová.
Jejich vztah se ale postupně začal rozpadat, když varovala před zapojením Ruska do dostavby elektrárny Dukovany, tehdejší prezident ale naopak za ruský Rosatom kopal. Nakonec během druhé prezidentské volby začala přímo podporovat bývalého šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše (76), který proti Zemanovi kandidoval.
Prezidentský závěr
V závěru svého života měla v posledních letech Drábová dobré vztahy s prezidentem Petrem Pavlem (63). „V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ napsal Pavel.
Jak chytala zloděje
Malá postavou, velká kuráž jí nechyběla. Před šesti lety se Drábová s dalšími lidmi na Senovážném náměstí v Praze přidala k pronásledování zloděje. „...se pak z chodníku přidala ještě drobná postava, která se rozeběhla kolíbavým, leč rozhodným krokem. Byla to Dana Drábová s igelitkou v ruce. Běžela výrazně pomaleji než všichni ostatní, ale nezastavila se. Vytrvale klusala za námi,“ převyprávěl včera na instagramu spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura (33). Zloděje se nakonec povedlo čapnout. „A máme ho,“ prohlásila prý Drábová v ruce a diktovala pak přesnou adresu policii.
Co dělá SÚJB
- Dohlíží na jadernou a radiační bezpečnost nejen ve dvou českých jaderných elektrárnách, sleduje ji na celém území ČR.
- Rozhoduje o vydávání licencí a povolení pro provoz jaderných zařízení, práci se zdroji záření a nakládání s odpady.
- Zastupuje Česko v mezinárodních jednáních o jaderné bezpečnosti a určuje strategické směry státní politiky v této oblasti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.