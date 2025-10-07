Kardinál Duka (82) v nemocnici: Musel na akutní operaci! Arcibiskupství vyzvalo k modlitbám
Bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka musel podstoupit v pondělí akutní operaci. Oznámilo to dnes na síti X pražské arcibiskupství. V současnosti je Duka podle arcibiskupství ve stabilizovaném stavu. Duka odpoledne na svém účtu na X poděkoval lidem za modlitby.
„Jeho stav je nyní stabilizovaný. Připojme se dnes na svátek Panny Marie Růžencové k modlitbě růžence za jeho uzdravení,“ uvedlo arcibiskupství. „Děkuji všem za modlitby! Pán Bůh žehnej!“ napsal Duka odpoledne na X.
Kardinálu Dukovi je 82 let. V roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, než ho roku 2022 ve funkci vystřídal Jan Graubner.
V pořadí 36. pražský arcibiskup Duka se narodil 26. dubna 1943, pokřtěn byl jako Jaroslav. Jeho otec sloužil u protektorátního vládního vojska, později přeběhl v Itálii ke spojencům a konec války strávil v pozemních jednotkách Královského letectva (RAF), po únoru 1948 byl několik let vězněn.
Po maturitě na gymnáziu pracoval Duka ve strojírnách, kde se vyučil zámečníkem a teprve po dvouleté vojně ho v roce 1965 přijali na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.
Dominikem se Duka stal po vstupu mezi dominikány v roce 1968. Vysvěcen byl v červnu 1970, jako kněz mohl působit jen pět let, pak přišel o tehdy nezbytný státní souhlas a 15 let rýsoval ve Škodě Plzeň.
I nadále se věnoval duchovní činnosti a v letech 1981 až 1982 byl kvůli tomu vězněn v Plzni na Borech (kde byl tou dobou i pozdější prezident Václav Havel). Přesto zůstal činný v řádu, v roce 1986 stanul v jeho čele a ve funkci byl až do jmenování biskupem v Hradci Králové.
V letech 2010 až 2020 byl předsedou České biskupské konference a v letech 2012 až 2021 generálním kaplanem Řádu svatého Lazara. V roce 2001 převzal tento milovník španělského jazyka a Latinské Ameriky od Václava Havla medaili Za zásluhy, v roce 2016 mu prezident Miloš Zeman předal Řád Bílého lva.
