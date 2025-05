„Válka je ošklivá, musím něco dělat.“ V Británii zemřela poslední československá veteránka

„Se zármutkem oznamujeme, že 3. května zemřela v Oxfordu poslední známá československá veteránka druhé světové války ve Spojeném království, paní Eliška Hamilton, rozená Süsslandová,“ píše velvyslanectví na Facebooku. „Narodila se v roce 1920 v Praze a po Mnichovské konferenci v roce 1939 uprchla do Anglie. Aby pomohla válečnému úsilí, vstoupila do Ženských pomocných leteckých sborů (WAAF) Královského letectva (RAF) a sloužila jako radistka.

Jen pár měsíců před kulatým výročím konce druhé světové války v Evropě s Hamilton stihla natočit rozhovor česká velvyslankyně. „Řekla jsem si, že válka je ošklivá, a já tady prodávám mejdlíčka… Musím něco dělat,“ vylíčila ambasadorce Marii Chatardové. „Na ulici v Oxfordu, kde jsem bydlela, byla kancelář, dala jsem se ke královskému letectvu. Dali mě do signálního oddělení, kde jsem se naučila morseovku. Byla jsem u různých útvarů po celé Anglii, nakonec mě dali na letiště blízko Oxfordu, kde jsem měla na starosti spojení s letadly, která odlétala nebo se na letiště vracela.“

Když po válce zjistila, že téměř celá její rodina zahynula při holokaustu, rozhodla se zůstat v Anglii, kde vystudovala sociální práci a psychiatrii na Oxfordské univerzitě a London School of Economics. Vdala se za renomovaného historika a antropologa a následovala ho do Afriky, kde žila celkem osm let v Nyasalandu, dnešním Malawi, a v Ugandě. Po návratu do Anglie pracovala jako psychiatrická sociální pracovnice v dětské nemocnici v Bristolu. „Její služba vlasti nebude nikdy zapomenuta," uzavírá ambasáda.