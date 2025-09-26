Duka se pomodlil u rakve Hlinky. Masaryk ho v »posledním« dopise označil za hlupáka
Minulý týden se v Lánském zámku otevřela obálka s údajně posledním vzkazem československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ačkoliv nakonec šlo o jeho slova z dřívějších let, přesto ve společnosti rezonovala. U sousedních Slováků zejména část o knězi a politikovi Andrej Hlinkovi, kterého zakladatel Československa označil za »hlupáka«. Týden po přečtení slov se k ostatkům Hlinky vydal arcibiskup Dominik Duka, aby se u jeho hrobu pomodlil.
„Základním jeho rysem je ohromná primitivnost, nevzdělanost, naprostá nepotřeba kultury,“ řekl kdysi Masaryk. I ve chvíli, kdy si myslel, že jsou jeho dny sečteny nejspíš kolem roku 1934, mu stejně slovenský kněz ležel v žaludku.
Masaryk ho označil slovem »hlupák«, který udělal chybu s Maďary. Masarykům syn Jan si pak zaznamenal: „Musíme mu odpustit.“
Historici se dlouhodobě shodují, že se oba politici neměli zrovna v lásce. Zatímco Masaryk byl zastáncem jednotného státu, Hlinka chtěl samostatný slovenský stát. Vysloužil si navíc obvinění z vlastizrady a pět měsíců vězení poté, co se v roce 1919 vydal s požadavkem na slovenskou autonomii na mírovou konferenci do Paříže bez jakéhokoliv pověření.
Inspirace fašizujícími režimy
Hlinkova lidová strana se pak ve 30. letech 20. století vzhlížela ve fašizujících režimech v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Rakousku. Po roce 1936 vytyčila nacismem inspirované heslo „Jeden národ, jedna strana, jeden vůdce“. Po Hlinkově smrti v roce 1938 jeho jméno nesla polovojenská organizace Hlinkovy gardy, která se stala jedním z pilířů režimu válečného Slovenska.
Včera se k jeho hrobu ale přijel podívat emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka, informovala o tom slovenská farnost. „Po svém příchodu se v tichosti připojil k modlitbě věřících během probíhající celodenní adorace v našem farním kostele sv. Ondřeje,“ stojí na sociální síti.
Hluboké poselství?
„Následně jeho kroky vedly do Mauzolea Andreje Hlinky, kde se pomodlil u hrobu tohoto významného kněze a vlastence. Na závěr své návštěvy zanechal v našem městě hluboké a povzbuzující poselství, které adresoval všem Slovákům: „Ať se Slovákům daří uskutečňovat odkaz A. Hlinky,“ napsala k návštěvě Duky dále farnost.
Ta je vděčná za Dukovu poctu, chvíle ztišení, modlitby i slova, která vybízejí k věrné službě Bohu a národu.
