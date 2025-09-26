Duka se pomodlil u rakve Hlinky. Masaryk ho v »posledním« dopise označil za hlupáka

Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Otevírání obálky TGM
Autor: man - 
26. září 2025
19:12

Minulý týden se v Lánském zámku otevřela obálka s údajně posledním vzkazem československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ačkoliv nakonec šlo o jeho slova z dřívějších let, přesto ve společnosti rezonovala. U sousedních Slováků zejména část o knězi a politikovi Andrej Hlinkovi, kterého zakladatel Československa označil za »hlupáka«. Týden po přečtení slov se k ostatkům Hlinky vydal arcibiskup Dominik Duka, aby se u jeho hrobu pomodlil.

„Základním jeho rysem je ohromná primitivnost, nevzdělanost, naprostá nepotřeba kultury,“ řekl kdysi Masaryk. I ve chvíli, kdy si myslel, že jsou jeho dny sečteny nejspíš kolem roku 1934, mu stejně slovenský kněz ležel v žaludku. 

Masaryk ho označil slovem »hlupák«, který udělal chybu s Maďary. Masarykům syn Jan si pak zaznamenal: „Musíme mu odpustit.“

Historici se dlouhodobě shodují, že se oba politici neměli zrovna v lásce. Zatímco Masaryk byl zastáncem jednotného státu, Hlinka chtěl samostatný slovenský stát. Vysloužil si navíc obvinění z vlastizrady a pět měsíců vězení poté, co se v roce 1919 vydal s požadavkem na slovenskou autonomii na mírovou konferenci do Paříže bez jakéhokoliv pověření.

Inspirace fašizujícími režimy

Hlinkova lidová strana se pak ve 30. letech 20. století vzhlížela ve fašizujících režimech v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Rakousku. Po roce 1936 vytyčila nacismem inspirované heslo „Jeden národ, jedna strana, jeden vůdce“. Po Hlinkově smrti v roce 1938 jeho jméno nesla polovojenská organizace Hlinkovy gardy, která se stala jedním z pilířů režimu válečného Slovenska.

Včera se k jeho hrobu ale přijel podívat emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka, informovala o tom slovenská farnost. „Po svém příchodu se v tichosti připojil k modlitbě věřících během probíhající celodenní adorace v našem farním kostele sv. Ondřeje,“ stojí na sociální síti.

Hluboké poselství?

„Následně jeho kroky vedly do Mauzolea Andreje Hlinky, kde se pomodlil u hrobu tohoto významného kněze a vlastence. Na závěr své návštěvy zanechal v našem městě hluboké a povzbuzující poselství, které adresoval všem Slovákům: „Ať se Slovákům daří uskutečňovat odkaz A. Hlinky,“ napsala k návštěvě Duky dále farnost.

Ta je vděčná za Dukovu poctu, chvíle ztišení, modlitby i slova, která vybízejí k věrné službě Bohu a národu.

Video  Otevření tajemné obálky TGM: Tohle řekl Masaryk  - ČTK/Blesk Zprávy
Video se připravuje ...

Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Dominik Duka ve slovenské farnosti sv. Ondreja (25.9.2025)
Otevírání obálky TGM

Témata:
RakouskoSlovenskoItálieŠpanělskoPařížČeskoslovenskoTomáš Garrigue MasarykPortugalskoDominik DukaSlováciZámek LányAndrej HlinkaHlinkova garda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud