Mladý Zdeněk se neozýval rodině. Báli, aby se mu něco nestalo. Začali ho proto hledat alespoň na facebooku. 4. ledna vyvěsili prosbu o pomoc při pátrání.

„Hledáme Zdeňka, viděl jsi ho? 31. prosince prý ve své dodávce cestoval z Cromwellu do Queenstownu/Wanaky a bylo to také naposledy, co o něm rodina a kolegové slyšeli,“ uvedla jeho kamarádka ve skupině na facebooku.

Celá rodina se strachovala, co se s mladým Zdeňkem mohlo stát. Nakonec přišla ta nejhorší zpráva. Zdeněk byl nalezen mrtvý, uvedl server stuff.co.nz. Uvedli, že pracoval v zahradnictví nedaleko Cromwellu, prý si to moc užíval.

Tělo mladého muže z České republiky bylo nalezeno v obytném voze ve Wilson Bay přibližně sedm kilometrů západně od Queenstownu.