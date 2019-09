Jana (45) a Mirka (43) jsou partnerky, žijí spolu už několik let. Společně vychovaly Janiny biologické dcery Veroniku (23), Katku (18) a vychovávají Mirčina syna Matyáška (7). Homosexuální rodiny, které vychovávají děti, už nejsou podle nich v Česku nic ojedinělého. Přesto občas narazí na nepochopení okolí a byrokracii úřadů. Jana a Mirka by si přály, aby mohly svůj svazek stvrdit manželským slibem, registrace podle nich nic neřeší. Blesk Zprávám řekly, jak je to s mýty, které kolem homosexuálních svazků panují, a jaké to je, vyrůstat v rodině, kterou někteří nevnímají jako „tradiční“.

Jana, Mirka, Veronika a Kačka vypadají jako 4 kamarádky. Neustále spolu diskutují, smějí se, působí neuvěřitelně šťastně a uvolněně. Ve skutečnosti jsou už delší dobu harmonická rodina. „Víme, že se říká, že tradiční rodina se rovná máma, táta, dvě děti a pes. Jenže v Česku už to dávno neplatí,“ usmívá se Mirka.

Jana a Mirka spolu žijí v partnerském svazku už 10 let. Veronika a Kačka jsou Janiny biologické dcery z předchozího manželství. Rodina se rozrostla před sedmi lety o malého Matyáška, jehož biologickou matkou je Mirka. Otcem je rodinný přítel, o syna se stará a je zapsán i v jeho rodném listu.

Kvůli homosexualitě přišly o blízké přátele

Janino manželství už bylo v troskách, když se zamilovala do Mirky a rozhodla se rozvést. Mladší Kačka to vnímala jako osvobození od domácího napětí a těšila se, že hodná teta Mirka s nimi bude žít. Starší Veronika už tak nadšená nebyla. „Neměla jsem problém Mirku přijmout, ale byla jsem na začátku osmé třídy, takže jsem se bála hlavně reakcí okolí,“ přiznává mladá žena, dodává, že se setkala většinou s pozitivními reakcemi, bohužel však i přišla o nejlepší kamarádku.

„Její otec úplně nevzal, že mám najednou dvě mámy, a omezil mezi námi kontakty,“ svěřila se Veronika Blesk Zprávám. Jana přiznává, že po jejím „coming outu“, jak se nazývá přiznání homosexuality, přišla o dva blízké lidi a dodnes ji to trápí.

Kdo je ve vztahu máma a kdo táta?

Gayové a lesby často slýchají otázku, kdo je ve stejnopohlavním svazku máma a kdo táta. Jana a Mirka se dotazu pobaveně zasmějí, pravda je taková, že jde o klišé a velký mýtus.

„Takhle to nefunguje. Každý dělá něco, každý má k něčemu blíž, Mirka nesnáší žehlení, já nesnáším zvuk vysavače, tak neluxuju,“ směje se Jana.

„Upřímně u nás v rodině nezastával otec - tedy muž, takovu tu chlapskou roli, jakože by opravoval kohoutky, teď jsme to našly v Mirce,“ doplňuje ji Veronika s tím, že se skutečně nedají role v domácnosti dělit dle pohlaví.

Stanou se z potomků homosexuálové?

Odpůrci adopce dětí homosexuálními páry často mluví o tom, že z potomků se po výchově stanou také gayové či lesby.

„My si se ségrou skutečně nemyslíme, že bychom byly homosexuální,“ chopí se slova opět starší Veronika a dodává: „Ale máme větší chuť to zkoušet, já osobně jsem více experimentovala, než jsem zjistila, co mi vyhovuje. Neměla bych problém s dívkou chodit, ale neláká mě to, ani mě to nepřitahuje.“

„Člověk je otevřenější. Říkám si, že pokud si někoho přivedu, tak mámě nebude vadit, jestli to bude holka nebo kluk, záleží na člověku, kterého mám ráda. Ale jako ségra jsem neexperimentovala zatím,“ říká Kačka.

„Našim dětem jsme už vysvětlily, že si mohou přivést koho chtějí, samozřejmě by to nemusel být nějaký extrém. Rozhodně jim nebudeme říkat, že mají žít s holkou, protože je to snažší, nebo s klukem, aby měly klid, ať si vyberou toho, koho budou milovat,“ říká Mirka.

Registrace? Tu nechme autům

Jana a Mirka přiznávají, že nejvíce problémů je vždy čeká v různých institucích. Zejména při vyplňování formulářů, kde jsou uvedeny kolonky otec a matka. „Narážíme na nechuť s tím něco dělat, v cizině mají napsáno rodič 1 a rodič 2 a nikdo nic neřeší,“ vysvětluje Mirka. Problémy s tím mají často i úředníci. Ti bývají podle Mirky zmateni, případně netuší, co mají dělat, a musí se obracet na své nadřízené.

Mirka s Janou doufají, že se podaří prosadit manželství pro všechny. „My bychom chtěly nás svazek stvrdit, používat stejné příjmení, ale nechce se nám do registrovaného partnerství, nemáme pocit, že by to mělo nějaké výhody. Přály bychom si stejná práva a povinnosti, která k manželství patří. Registraci bychom nechaly autům,“ vyslovuje Mirka velké přání.

