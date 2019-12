Synovec (†14) Ester Janečkové se zabil: Maminka Filipa promluvila o útrapách

Jana Jochová portálu iDnes řekla, že kdyby byl její syn gay, svého partnera by nesměl vodit k ní domů, byla by prý raději, kdyby byl sám. Homosexualita je podle ní nemoc.

Tyto výroky se dotkly nejen homosexuálů, ale také jejich blízkých a přátel. Po dlouhé době promluvila veřejně maminka zesnulého Filipa, Svatava.

„Můj syn byl gay a v necelých 15 letech si vzal život, protože nechtěl žít v této netolerantní společnosti. V dopise na rozloučenou nám napsal, že si přeje, aby jeho smrt přispěla k větší rovnoprávnosti a toleranci mezi lidmi,“ řekla Svatava ve videu, které mají Blesk Zprávy k dispozici.

Svatava: Přeji mladým tolerantní rodiče

„Občas se mě někdo zeptá, jak jsem přijala synův coming out. Nebylo to jednoduché, zejména proto, jakým stylem svůj coming out udělal,“ pokračuje maminka a i po tak dlouhé době se jí chvěje hlas.

„Přála bych všem dětem, aby jejich comig out byl jiný, aby je jejich rodiče milovali proto, jací jsou, aby je přijali i s jejich jinakostí, aby je milovali bez podmínek, aby jim přáli spokojený život s tím, koho milují a přáli jim manželství, byť s partnerem stejného pohlaví,“ pokračuje Svatava.

„Všem mladým bych přála takové tolerantní a milující rodiče a nebudou mít podmínky, že musí být sami, když jsou gayové a lesby, protože se to příčí křesťanským tradicím,“ naráží Filipova matka na výroky Jochové.

Filipova smrt nebyla zbytečná

U náctiletých homosexuálů je podle iniciativy Jsme fér, která usiluje o manželství pro všechny, třikrát vyšší riziko sebevraždy právě kvůli nepřijetí od vlastních rodičů. Takovým dětem pomáhají organizace jako Prague Pride. „Jejich internetová poradna sbarvouven.cz za téměř pět let fungování pomohla tisícovkám mladých a zabránila až patnácti sebevraždám, ke kterým se schylovalo právě z těchto příčin. V zemích, kde je uzákoněné manželství pro všechny, výrazně klesá počet sebevražd LGBT lidí. Mrazivý souhlas Jochové s tím, že homosexualita je možná nemoc, je proto šokující,“ uvedl mluvčí Jsme fér Filip Milde.

Na činnosti sbarvouven.cz se podílela jak maminka Filipa, tak její sestra Ester Janečková.

Slova Filipovy maminky si můžete poslechnout zde:

Video Svatava, matka Filipa, který spáchal sebevraždu kvůli své orientaci, promluvila - Jsmě fér

Janečková: Výroky Jochové se mě dotkly

„Velmi se mě dotklo, co řekla paní Jochová z Aliance pro rodinu,“ vzkázala moderátorka Ester Janečková.

„Kdyby žil můj synovec Filip, tak bych mu řekla, jak moc ho mám ráda a jak mi záleží na tom, aby byl šťastný a měl vedle sebe člověka, kterého miluje a on miluje jeho,“ pokračuje Janečková a dodává: „Já bohužel spoustu věcí nestihla Filipovi říct, ale chci to říct klukům a holkám, takovým, jako byl Filip - nikdy nepřestanu bojovat za to, aby mohli žít s tím, koho milují, aby s ním mohli uzavřít manželství.“

Celé vyjádření Ester Janečkové:

Video Ester Janečková: Výroky paní Jochové se mě dotkly - Jsme fér

Máte obavy ze svého comig outu? Obraťte se na poradnu S barvou ven.