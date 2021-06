Gay pár má děti v pěstounské péči: Dvě třetiny Čechů jim fandí, dočasných rodičů je málo

Podle dvou třetin Čechů je správné, že stejnopohlavní páry mohou přijmout dítě do pěstounské péče. Ukázal to průzkum, který si nechalo zpracovat hlavní město Praha. Dosud může přijmout do pěstounské péče nebo osvojit dítě formálně jen jeden z páru. Aktuálně projednávaný zákon o manželství stejnopohlavních párů by po letech kritiky řady odborníků umožnil párům mimo jiné i společné rodičovství. Děti v pěstounské péči má i pan S. s partnerem, rozhodli se přijmout dítě jakéhokoliv etnika. Gayové a lesby často netuší, že mohou přijmout děti do pěstounské péče.

Pan S. a jeho partner žijí v registrovaném partnerství už několik let a postupně si uvědomili, že jim ve vztahu chybí rodičovství. Při zvažování možností došli k tomu, že v rámci jejich právní situace je pro ně nejlepší cestou dlouhodobá pěstounská péče. Už během přípravy se rozhodli, že přijmou dítě jakéhokoliv etnika. Jejich požadavkem bylo hlavně to, aby dítě bylo co nejmladší. Přání se vyplnilo. Partneři nejdříve dali domov desetiměsíčnímu chlapci a o dva roky později si vzali do péče ještě devítiměsíčního.

Oba chlapci mají romské kořeny a podle partnerů s tím není nejmenší problém. „V tomhle ohledu jsou nejhorší předsudky. To, že dítě pochází ze sociálně slabší rodiny nebo nějaké etnické menšiny, ale přece vůbec neznamená, že by nemělo mít dobrou budoucnost,“ myslí si pěstoun.

„Nejdůležitější je upřímnost k dětem“

Partneři jsou ke klukům už od začátku upřímní. Úměrně věku jim vše vysvětlují, a když se starší z nich začal ptát na svou biologickou maminku, rozhodli se domluvit s ní schůzku. Přestože je chlapcova maminka závislá na pervitinu a o chlapce nejeví přílišný zájem, třikrát se potkali. Matka pak na nějaký čas přestala jakkoliv komunikovat, partneři to však nevzdali a nedávno se podařilo kontakt obnovit. Rodiče mladšího chlapce se o něj nedokázali postarat z ekonomických důvodů, v kontaktu ale zůstali rádi.

Gayové a lesby o možnosti pěstounství mnohdy netuší

Partneři vystupovali v rámci edukativních přednášek na projektu příprav na osvojení a pěstounství PRIDE, kde mluvili o svých zkušenostech pěstounů. Mají totiž zkušenost, že spousta gayů a leseb ani neví o tom, že mohou legálně vychovávat děti a stát se dlouhodobými pěstouny. Přitom hodně z nich má kapacitu i schopnosti poskytnout opuštěnému dítěti lásku, domov a dobré zázemí.

Podobně na tom byli i mnozí jejich známí z LGBT komunity. Ti o touze mít dítě mluvili už dříve, ale nevěděli, jaké mají v tomto smyslu možnosti. Proto se k pěstounství většina z nich odhodlala až díky tomu, když viděli i příklad pana S. a jeho partnera.

„Děti jsou radost a z mého úhlu pohledu jsou také důvod, proč vlastně žijeme. Každý z nás dříve nebo později dospěje do stadia, kdy je připravený přenechat své zkušenosti, dovednosti a vzory někomu dalšímu,“ míní pan S. Z toho důvodu by pěstounství doporučil každému, kdo po dítěti touží, ale z nějakého důvodu ho mít nemůže. Jediné úskalí je podle něj to, že v případě gayů může být pěstounem jen jeden z nich.

Na začátku je tak zásadní vše pořádně zvážit a probrat se svým partnerem či partnerkou. Oba by při tom měli být upřímní v tom, o koho se zvládnou postarat a komu dokážou poskytnout to nejlepší. Důležité je také nebát se svou žádost během přípravy či čekání upravit nebo úplně stáhnout. „Nemá cenu zbytečně trápit sebe i dítě jen kvůli tomu, že chcete zachraňovat svět nebo mít co nejdříve potomka,“ tvrdí pan S.

Češi pěstounství stejnopohlavních párů podporují

Podle dvou třetin Čechů je správné, že stejnopohlavní páry mohou přijmout dítě do pěstounské péče. Podporu mají pěstouni stejného pohlaví spíše u žen (78 %) než u mužů (54 %) a mladých od 18 do 35 let (77 %). Generace mezi 54 a 65 lety myšlenku schvaluje v 53 % případů.

I výsledky dalších výzkumů ukazují, že valná většina Čechů a Češek napříč regiony i generacemi souhlasí s tím, aby gayové a lesby mohli adoptovat děti nebo si je osvojit. „Podle výzkumu agentury Median z roku 2019 souhlasí s přiosvojením dětí druhého z partnerů 77 % a s adopcemi dětí gay a lesbickými páry z dětských domovů 62 % lidí,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí iniciativy Jsme fér Filip Milde.

Gay a lesbické páry v nevýhodě?

Podle Mildeho celým procesem schválení náhradního rodičovství gay a lesbické páry prochází stejně, jako když se jedná o heterosexuální pár.

„Umístěním dítěte do rodiny celý proces končí a náš stát rodinu s dvěma maminkami nebo tatínky paradoxně neuznává. To vytváří obrovské problémy dětem i náhradním rodičům, kteří žijí v obrovské nejistotě, bez právních jistot, ale i výhod. Takový pěstounský pár třeba nemůže získat příspěvek na auto, který heterosexuální pěstouni získávají,“ upozorňuje Milde s tím, že by tento problém mohlo vyřešit přijetí zákona o manželství pro gay a lesbické páry.

„Zákon ale naši poslanci a poslankyně přes velkou podporu veřejnosti nedokázali ani po téměř třech letech schválit. Do konce současné Sněmovny se projednání již nestihne a zákon bude muset být předložen znovu,“ dodává mluvčí Jsme fér.

Pěstounů je stále nedostatek

V Česku je asi 11 000 pěstounů. Přes 6 000 dětí však stále vyrůstá v dětských domovech a výchovných ústavech „Není nic důležitějšího, než aby dítě vyrůstalo v milující rodině. Nejde o to, zda tu rodinu tvoří manželé, kteří již vychovávají několik vlastních dětí, nebo třeba dvě ženy pěstounky, které spolu žijí a vlastní dítě mít nemohou. Pro dítě je zásadní, aby jej rodič či pěstoun miloval. Ne to, jestli má partnera nebo jakého je pohlaví,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví, a dodala: „Nikomu nepomůžeme tím, že budeme dokola opakovat, že rodinu tvoří máma a táta. Máme tady 6 000 dětí, o které se máma a táta starat nemohou. Tyhle děti potřebují kohokoli, kdo o ně bude pečovat s láskou. Je povzbudivé, že si to většina lidí uvědomuje.“

Právě Praha se snaží v rámci kampaně Noví pěstouni zájem o pěstounství podporovat.

O přijetí dítěte do pěstounské péče uvažuje asi čtvrtina Čechů. Přesto se ale každý rok stane pěstounem v průměru jen okolo stovky lidí. V dětských domovech a výchovných ústavech proto zůstává přes 6 000 dětí. Je tomu tak i proto, že celá řada lidí o možnosti stát se pěstounem neví nebo jí chybí přesné informace. Lidé žijící bez partnera či ve stejnopohlavním páru pak často netuší, že i oni mohou dítěti poskytnout šanci prožít šťastné dětství v pěstounské péči.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče o děti, o které se nemůže starat žádný z biologických rodičů ani poručník. Mezi pěstounem a dítětem přitom nevzniká takový právní poměr jako například u adopce. Právě rozdíl mezi adopcí a pěstounstvím podle průzkumu nezná téměř čtvrtina lidí. Pražští zájemci o pěstounství mohou využít kontaktní formulář na webu https://novipestouni.cz/ či napsat na https://www.facebook.com/novipestouni/.