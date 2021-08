O šíleném zážitku může vyprávět muž ze Slovenska, kterého napadla medvědice. K incidentu došlo už v neděli v Ivinách, části obce Dúbrava v okrese Detva. Muž byl na procházce s příbuznými, když na něj vyběhla medvědice.

„Obyvatele obce napadla šelma zezadu, srazila ho na zem, stála nad ním rozkročená a řvala mu do ucha,“ řekla slovenské agentuře TASR starostka Elena Grňová.

Michal popsal, co se stalo

O tom, co ve chvílích napadení prožíval, se Michal (31) svěřil slovenskému portálu Nový Čas. „Je to velmi nepříjemný zážitek, už bych to nechtěl zažít znovu. Byli jsme na houbách. Hledal jsem je a medvědice byla za zatáčkou za stromem i se dvěma odrostlejšími mláďaty. Ona se postavila a v afektu na mě zaútočila. Rozběhla se za mnou a já jsem se také rozběhl. Po chvíli mě doběhla a tlapou mě bouchla do zadku. Udělala mi tam ránu tlapou. Bylo to dost hluboké,“ popsal Michal, který po ráně od šelmy spadl na zem.„

„Ona se rozkročila nade mnou. Začala mi funět a řvát do ucha. Já jsem nevěděl, co dělat, tak jsem začal strašně křičet a pak odskočila, ale kroužila kolem mě, nemohl jsem se ani pohnout. Jen jsem se pohnul, hned se vrátila. Nakonec odešla pryč,“ dodal zraněný. muž.

Nevíme, co bude, děsí se obyvatelé obce

Michalovi nakonec pomohl příbuzný, který byl asi 200 metrů od místa útoku. Zraněný skončil v nemocnici, kde mu museli zašít ránu. Obyvatelé obce se cítí v nejistotě a ohrožení. „Medvědí stopy totiž nacházíme dokonce i v obci. Nedávno medvědici viděli i u zařízení pro seniory, které je jen skok od obecního úřadu,“ přiblížila starostka. Místní se navíc bojí sklizně kukuřice, poté medvědi nebudou mít co žrát a začnou se chovat agresivněji. Nedávno byl u Ivin nalezen zastřelený medvěd, někdo se ho chtěl asi zbavit.