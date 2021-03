V pondělí v ranních hodinách si vyšel na procházku myslivec Juraj. V půl deváté se procházel poblíž obce Kláštor pod Znievom u staré střelnice, když zničehonic spatřil rozzuřenou medvědici, která se hnala směrem k němu. Šelma, která údajně mohla vážit kolem 120 kilogramů, se postavila na zadní a srazila ho na zem. Zvíře ho začalo kousat. Juraj se snažil medvědici ubránit. Kopal ji a snažil se chránit si hlavu. Pro slovenský zpravodajský web Noviny.sk uvedl, že boj s šelmou mohl trvat kolem tří minut. Pak ho naštěstí nechala být.

„Bolest jsem necítil. Jak kousala, odskakovala, tak jsem uviděl dvě malá medvíďátka tak roční, dvouroční. K autu jsem šel dotrhaný, krvácel jsem. Šel jsem k doktorce a potom mě odvezla záchranka,“ uvedl pro výše zmíněný web s tím, že k autu to měl kolem 300 metrů.

Proč medvědice útočila, myslivec netuší. „Nemohla být ohrožená, jelikož tam je krásná hora. Ta medvíďata byla daleko, já jsem neutíkal, ona běžela na mně a okamžitě nastal útok. Kousala nepříčetně, tam kdyby bylo dítě, nebo kdokoliv jiný a začal by utíkat, dopadlo by to škaredě,“ dodal myslivec, který utrpěl poranění v oblasti stehna, ramene a hlavy.

VIDEO: Řidič srazil na dálnici medvěda (†6) a z místa ujel