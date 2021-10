Zoufalství klientů po krachu Bohemia Energy: „Je to bordel,“ čílí se důchodce

„Byla spokojenost, za elektřinu jsme platili měsíčně 750 a za plyn 280 korun. Nikdy jsme nedopláceli, vždycky nám naopak ještě vraceli peníze,“ pochvaloval si. Asi čtrnáct dní zpátky mu od Bohemia Energy přišel e-mail, že už nemohou dodržet ceny.

„Nabídli mi, že můžu odejít, nebo změnit smlouvu, která ovšem už nebude tak výhodná,“ popisoval. V pondělí se po telefonu domluvili, že uzavře novou smlouvu, i když ceny budou vyšší.

„Považoval jsem to za hotovou věc. Když jsem se ve středu ráno dověděl, že Bohemia Energy zkrachovala, byl jsem v šoku. Velké překvapení přišlo ještě večer, když mi přišla esemeska, že k 1. listopadu dostaneme novou smlouvu,“ dodal Jedlička.

Klient zkrachovalé firmy Bohemia Energy Jan Jedlička (62) | Blesk:Michal Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC

Připlatím si měsíčně 380 korun

Po krachu Bohemia Energy si šel jeho klient Pavel Lazar (65) z Hořic na Jičínsku zařídit novou dodávku elektřiny ke společnosti ČEZ. Vystál kvůli tomu frontu a odcházel s tím, že měsíční zálohu bude mít o 62 % vyšší.

Po zbankrotování dodavatele energie čelilo včera hradecké zákaznické centrum ČEZ náporu zákazníků se zájmem o přechod. Na sepsání nové smlouvy si museli počkat zejména ti, kteří nebyli předem online objednaní. „Byl jsem tam asi dvě a půl hodiny, než na mě přišla řada,“ popsal Pavel Lazar.

Přišel si domluvit odběr elektřiny, kterou používá na vaření a svícení. I přes dlouhou frontu odcházel senior klidný i smířený s tím, že sáhne hlouběji do kapsy. „Doteď jsem platil zálohu 620 korun měsíčně a tady mi poradili vyšší částku, tak jsme se dohodli na tisíci korunách,“ svěřil se.

„Mně už to v mém věku je celkem jedno, ale ty mladý a děti moc lituju, co je čeká. Je to tu s rostoucími cenami pěkný bordel a bude to ještě horší,“ uzavřel Lazar.

Zálohy mi zůstaly 2500 Kč

Na nic nečekal a od zkrachovalé Bohemia Energy promptně odešel podnikatel Miroslav Janoušek (57) z Ústí nad Labem. O bankrotu svého dosavadního dodavatele energií se dozvěděl na internetu.

„Jsem veliký pragmatik, a tak jsem na nic nečekal a hned se vydal zajistit si nového dodavatele,“ vysvětlil. Po neblahé zkušenosti se teď rozhodl uzavřít smlouvu na elektřinu se společností ČEZ, který se stal i jeho dodavatelem poslední instance.

„Dohodli jsme stejné zálohy a uvidíme, kolik doplatím v součtu při ročním vyúčtování. Budu tedy dál platit 2500 korun měsíčně, i když počítám, že ty celkové náklady vzrostou,“ myslí si soukromník.

Z nepříjemností kolem Bohemia Energy si vzal ponaučení. „Člověk se nechal nalákat na nižší cenu, ale teď už vím, že je lepší si trochu připlatit a mít jistotu, že vás někdo jen tak neodpojí od proudu,“ uzavřel Janoušek.

Miroslav Janoušek na nic nečekal a od Bohemia Energy okamžitě přešel ke společnosti ČEZ. | Blesk:Michal Israel Volf

Rodiče zaplatí o 1000 Kč víc

Na zákaznické centrum společnosti ČEZ v Liberci přišly včera desítky lidí, kteří řeší převod elektřiny a plynu. Jedním byl i pan Miroslav (57), jehož rodiče se nechali zlákat nízkou cenou od Bohemia Energy.

„Řekli mi to na prodejně dobře, všechno vysvětlili. Naši budou sice platit o tisícovku víc, ale aspoň mám jistotu, že už se to znovu nestane,“ řekl.

Doufám ve stejnou cenu

„Je to bordel, majitel je miliardář. Nechápu, jak mohli takhle dopadnout,“ hodnotil krach Bohemia Energy důchodce Miroslav (70) z Prahy. Jeden z mnoha nyní bývalých klientů firmy, kteří přispěchali včera přehlásit energie k centrále Pražské energetiky.

„Plyn mám za sebou. Řeším elektřinu. Byl jsem u nich několik let, cenu měli výhodnější. Nedávno psali, že budou zdražovat. Že skončí, jsme ale nečekali,“ popsal. „Byl to šok. Hned mi bylo jasné, že musím k někomu okamžitě přejít, nechci čekat a být v napětí,“ poznamenal s tím, že zatím neví, kolik bude za energie platit.

„Bydlím v řadovce. Plynem topím. Elektřina je na svícení a spotřebiče, výdaje byly kolem dvou tisíc korun. Zálohově to zatím vypadá, že snad budu platit stejně,“ utěšoval se.

Fronty před zákaznickým centrem společnosti PRE | Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria