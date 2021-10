Dodavatel elektřiny a plynu, společnost Bohemia Energy, včera oznámil krach. Téměř milion lidí tak přepadla nejistota, zda nezůstanou před příchodem zimy bez plynu a elektřiny. Týká se to i vás? Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co musíte vědět a udělat.

Přestože firmy skupiny Bohemia Energy přestanou dodávat plyn a elektřinu svým klientům okamžitě, jejich klienti bez elektřiny a plynu nezůstanou. Zachrání je tzv. dodavatel poslední instance (DPI), který je okamžitě a automaticky na půl roku převezme. Vyplatí se ale najít si jiného dodavatele co nejdříve, protože ceny dodavatele poslední instance budou pravděpodobně vyšší než u těch běžných.

Musím si hledat nového dodavatele?

Ano, musíte. A ideálně co nejrychleji. Dodavatel poslední instance (DPI) vám bude plyn a elektřinu dodávat pouze přechodně po dobu 6 měsíců. Když tuto dobu překročíte, bude se na váš odběr nahlížet jako na neoprávněný a hrozí vypnutí plynu a elektřiny i pokuta a odmontování plynoměru či elektroměru.

Kdo je dodavatel poslední instance? Autor: archiv Blesku

Vypnou mi teď elektřinu a plyn?

Nevypnou! Elektřinu a plyn vám plynule začne dodávat dodavatel poslední instance. To je největší dodavatel v místě, kde bydlíte. Tedy společnosti E.ON, PRE a ČEZ u elektřiny a E.ON, Pražská plynárenská a innogy u plynu (podrobněji v tabulce). Nemusíte pro to nic udělat, stane se to automaticky.

Kdy dostanu vyúčtování?

Poslední vyúčtování od zkrachovalého dodavatele byste měli dostat nejpozději do čtyř týdnů od chvíle, kdy mu distributor energií předá informace o vašem odběru až k datu ukončení jeho činnosti.

Kdy mám přestat platit zálohy?

Zálohy na účet Bohemia Energy plaťte až do okamžiku, kdy dostanete pokyn od dodavatele poslední instance. Váš smluvní vztah totiž končí až ve chvíli, kdy si vás DPI převezme se vším všudy. A očekávejte od zkrachovalého dodavatele poslední vyúčtování. DPI vás zkontaktuje sám s dalšími pokyny ohledně nových plateb a záloh.

Kolik stojí elektřina a plyn u DPI?

Dodavatel poslední instance dodává spotřebitelům energie za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Ceníky dodavatele poslední instance přitom mívají vyšší ceny než běžné nabídky dodavatelů. Jaká cena bude platit pro vás, se dozvíte až od vašeho DPI.

„Zdražují téměř všichni dodavatelé a ani dodavatelé poslední instance nemohou nastavit ceny pod úrovní, za kterou energie sami nakupují. Přesto jsem už vyzval jejich vedoucí představitele, aby nabídli lidem ceny skutečně odpovídající situaci, a nikoliv vyšší,“ řekl Stanislav Trávníček, předseda rady Energetického regulačního úřadu.

Jak si vybrat nového dodavatele?

Jednejte rychle, ale obezřetně. A nevybírejte pouze podle nabízené ceny. Zvážit byste měli i to, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou můžete získat lepší cenu, ale na druhou stranu se musíte upsat na určité období. Předčasně ukončit takovou smlouvu často buď nejde vůbec, nebo se zaplacením tučné smluvní pokuty.

„Současné situace se jistě pokusí zneužít takzvaní energošmejdi. Zvláště obezřetní tak buďte v případě nabídek při podomním prodeji, případně přes telefon. Platí totiž pravidlo, že nejlepší nabídka za vámi nepřijde sama, ale je nutné si ji aktivně vyhledat,“ varuje Eduarda Hekšová ze sdružení dTest.

Kde se dozvím více?

Pomoc a rady v současné situaci nabízí především dodavatelé poslední instance. Zároveň ale varují, že přes navýšení kapacit infolinek nemusí být vůbec jednoduché se na ně dovolat a nejlepší bude, když vyčkáte, až vás zkontaktují sami.

ČEZ Prodej, a. s. Telefon: 800 810 820 www.cez.cz

E.ON Česká republika, s. r. o. Telefon: 800 773 322 www.eon.cz

Innogy Česká republika, a. s. Telefon: 800 113 355 www.innogy.cz

Pražská energetika, a. s. Telefon: 800 550 055 www.pre.cz

Pražská plynárenská, a. s. Telefon: 800 134 134 www.ppas.cz

Krach Bohemia Energy: Co se stane, když dodavatel končí?