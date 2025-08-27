Finalistka soutěže Miss ČR 1994 Lenka Beličková (52): Vicemiss vyskočila z okna hotelu?!
Ani krása nezaručí člověku šťastný život. Druhá česká vicemiss soutěže Miss ČR 1994 Lenka Beličková (52) se minulý týden měla pokusit o sebevraždu skokem z okna karlovarského hotelu.
Pádem z okna na hlavní promenádu nedaleko Grandhotelu Pupp v Karlových Varech šokovala krásná Lenka kolemjdoucí i hosty přilehlých restauračních zahrádek.
„Byla to strašná rána. Všichni u jídla zbledli jako stěna.
