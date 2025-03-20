S dívkami se seznámil na internetové seznamce. Přes sociální sítě ovládnul jejich život, odtrhl je od přátel i rodiny. Naprosto je podle obžaloby ovládl, trýznil, donutil je napůjčovat si statisíce, které měl prosázet na internetu a utratit za luxusní společnice.
„Spáchal zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění, vydírání, účast na sebevraždě, podvod, zbavení osobní svobody a nebezpečné vyhrožování,“ vypočetl zločiny soudce plzeňského krajskou soudu Tomáš Bouček. Muže, který se přelíčení osobně nezúčastnil, odsoudil na 10 let do věznice se zvýšenou ostrahou.
Rozsudek není pravomocný. Roman M., který nikdy nepracoval a bydliště má uvedeno na úřadu, si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.
„Soud neměl důvod dívkám nevěřit. To, co popisují, jsou tak nestandardní věci, že hned tři poškozené by si to nemohly vymyslet,“ dodal soudce Bouček a dodal: „Dosud byl osobou bezúhonnou. Trestných činů se dopustil ve věku blízkého mladistvým, to jsou polehčující okolnosti. Výrazně mu ale přitěžuje rozsah trestné činnosti. Tu páchal dlouhou dobu a na více lidech.“
Musela ťukat abecedu
První dívku začal podle spisu vydírat intimními fotkami, kde byla se svým bývalým přítelem. „Tvrdil jí, že fotky má profesionální hráč, který hrozí zveřejněním snímků a ten mu také dává pokyny, co má dívka dělat. Dívce pak dával rozkazy a začal ovládat její život. Chtěl, aby s ním byla dívka v neustálém kontaktu přes videohovor, donutil ji, aby odešla ze školy. Za její peníze si objednával jídlo přes donáškovou službu,“ začala s četbou dlouhé obžaloby státní zástupkyně Věra Brázdová.
Ale to nebylo ještě všechno. Dívka přijela za ním do Karlových Varů, kde bydlel. „Ubytoval ji v apartmánu. Tady ji donutil k sexu, který natáčel. Pak ji vydíral, že když ho nebude poslouchat, nahrávku zveřejní. V noci musela každých pět minut odesílat mailem písmena abecedy. Přemýšlela o sebevraždě,“ popsala Brázdová.
Donutil ji jíst plivance
U druhé dívky se scénář opakoval. „Studentku přinutil, aby začala sázet stejně jako on. Tvrdil jí, že prohrála mnoho peněz a přinutil ji je zaplatit,“ uvedla Brázdová. Roman M. se stejně jako u druhých dívek i tady měl vydávat za velmi vlivného a bohatého Rusa.
„Musela mu olizovat prsty u nohou, fackoval ji, kroutil jí prsty na rukou, kopal, plivl na zem a ona musela plivanec sníst, zakazoval jí hodit na záchod a omezoval ji v osobní hygieně. Donutil ji podepsat čtyři smlouvy o půjčce,“ pokračovala ve výču hrůz řekla Brázdová.
„Přesvědčil ho, že pokud nedojde k okamžitému uhrazení dluhů, půjde jeho vnučka k soudu. Senior pak své vnučce poslal více než 800 tisíc korun,“ uvedla Brázdová. Dívce se nakonec podařilo od utéct.
Musela si oholit si hlavu
I jeho třetí oběť si musela brát půjčky a půjčovat si od rodiny. „Týral ji, nutil ji, aby mu sloužila, a také k různým sexuálním praktikám, které se dívce hnusily. Musela ho svlékat, mýt mu boty, musela si ostříhat vlasy na krátko, oholit si obočí, kopal do ní, trestal ji za to, když něco špatného řekla. Rozlomil jí dioptrické brýle, když šla na toaletu nebo koupelny, šel s ní a musela také vyhodit do řeky své zlaté náušnice,“ dodala Brázdová. Dívce se nakonec podařilo utéct a na dva týdny skončila v péči lékařů na psychiatrii.
Prý to byl projekt
Roman M. vinu odmítá. „Obžaloba na mě vrhá světlo nejhoršího kriminálníka za posledních dvacet let. Nic z toho jsem neudělal,“ řekl při dřívějším přelíčení. Krátce před vynesením rozsudku přišel s novou verzí. „Na Telegramu jsem se seznámil s Arménem O. (uvedl jméno, jako má známý influencer – pozn. red.). Ten vymyslel koncept, do kterého jsem nastoupil. Šlo o to přes falešný profil na seznamce vytipovat dívky, zjistit, jak jsou na tom s penězi ony a jejich rodiny, a připravit je o ně. Pointou bylo také, aby si braly půjčky,“ uvedl Roman M. s tím, že se s O. dělil o peníze půl na půl.
Dříve škodu odmítal uznat, teď otočil a prohlásil, že ji obětem z větší části uhradí. Jde o částku zhruba 1,2 milionu korun. „I nadále ale odmítám všechna násilí, kterých jsem se měl na poškozených dopustit,“ dodal Roman M. Soud ale jeho obhajobu odmítl, stejně jako výslech Arména O. (28).
