Dva roky zažíval chlapec hotové peklo. Matka Jaroslava T. (33) a otčím Radek T. (34) se k němu nechovali jako k lidské bytosti. Když kluk chodil do školy, kradl dětem svačiny. Měl hlad. To bylo v době, kdy se mohl ještě pohybovat. Pak uklouzl a zlomil si nohu.
„Rehabilitaci zanedbali. Hoch se nedokázal postavit na nohy a přemisťoval se tak, že se odstrkoval rukama a nohy tahal za sebou,“ řekl státní zástupce Štefan Oravec.
Živoření v chodbě
Takhle chlapec přežíval na holé podlaze v chodbě. „Jinam nesměl. Výjimečně byl vpuštěn do jiné části bytu. Občas mu dali na spaní přikrývku. Způsob stravy odpovídal spíše krmení zvířete než podání jídla dítěti. Jídlo a pití dostával na zem, kam také konal svou potřebu.Také ho bili,“ líčil hrůzy Oravec.
Vzorce chování k hochovi převzala od rodičů i dcera (13). „Kopala jej do obličeje, šlapala na prsty. Hoch se tomu jen chabě bránil,“ řekl Oravec.
Otřesná videa
Policie do bytu obžalovaných umístila skryté kamery a dění v bytě sledovala. Zjistila, že matka a otčím, hochovi mimo jiné nadávali, že je magor či postižený debil. Mluvit na něj měli je sprostými a rozkazovacími větami typu: „Zkus chc*t nebo sr*t a chcípneš! Chodba okamžitě!“
Šokující je pak nahrávka, kde oba procházejí kolem chlapce, který na ně ze země natahuje ruce, přičemž máma mu vlepí facku!
Vinu necítí
Otčím Radek T. odmítl u soudu vypovídat. „Mám závratě, necítím se dobře,“ uvedl. Nikde nepracuje a na hocha dostával od sociálky jako pečující osoba peníze.
Matka Jaroslava T. vinu necítí. „Děti netýrám. Jídlo dostával, jogurty, ovoce, měl snídani, oběd i večeři. Dceru jsem nabádala, aby se k němu chovala pěkně. Bylo to s ním těžké, začal být více agresivní. Chtěla jsem ho dát do ústavu, ale nevzali ho nikde,“ řekla matka, která dostává od sociálky invalidní důchod.
Chlapec je nyní už v ústavní péči. „Je v ústavu v Milovicích. Jezdím za ním jednou za měsíc. Když mě viděl, začal mě škrtit a osahávat,“ řekla matka soudkyni. Na její dotaz, proč si myslí, že ji syn škrtil, odpověděla, že neví. Soud pokračuje výslechy svědků.
