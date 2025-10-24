Matka na Mostecku týrala miminko? Pohmožděniny mozku a řada zlomenin
Žena z Ukrajiny se na Mostecku dopustila nesmírně brutálního týrání vlastní malé dcerušky. Do Čech utekla před válkou a porodila v říjnu roku 2023. S rolí rodiče se však zřejmě nedokázala smířit a bezbrannou holčičku tak začala pravidelně bít. Způsobila jí tak celou řadu zranění, od zlomenin až po pohmoždění mozku!
Sedmadvacetiletá žena s manželem uprchla z Ukrajiny během těhotenství. Mladá rodinka se usídlila na Mostecku. Zřejmě chtěli své dceři poskytnout lepší start do života, než jaký by ji čekal na válkou zmítané Ukrajině. Krkavčí matka se však se svou novou rolí nesmířila a holčičce udělala z prvních měsíců života hotové peklo.
Podle obžaloby se matka na dívence dopouštěla velmi brutálního násilí. Měla jí způsobit například pohmoždění mozku, řadu zlomenin zahrnující žebra, ruce i nohy a frakturu pravé temenní kosti v lebce. „Intenzita útoků byla neúměrná křehkosti dětského těla,“ uvedla podle CNN Prima News státní zástupkyně Klára Kubátová. „Mechanismus zranění zjištěn nebyl,“ dodala.
Brutální týrání podle obžaloby probíhalo dlouhodobě a opakovaně. „Jednotlivé úrazové změny jsou různého stáří a vznikaly během více týdnů,“ uvedla obžaloba. Motiv k odpornému chování není znám, obžalovaná žena totiž odmítla jakkoliv vypovídat. Role svědka se před soudem ujal manžel ženy, ten však podle kriminalistů o týrání malé dcerky nevěděl.
Manžel se k úternímu soudu dostavil, obžalovaná žena však nikoliv. Svou nepřítomnosti nijak neomluvila. Soud odložil jednání na prosinec, pokud by se znovu nedostavila, může jí hrozit zatčení.