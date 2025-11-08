Rodiče přivezli batole s „horečkou“: Lékaři našli modřiny a zlomeniny, policie řeší týrání
Na Slovensku policie řeší děsivý případ malého děvčátka, které skončilo v nemocnici s množstvím modřin, zlomenin a krvácením do hlavy. Rodiče tvrdí, že dítě přivezli jen s horečkou.
Policie v Trnavě vyšetřuje podezření na týrání malého dítěte, jež skončilo v bratislavské nemocnici Kramáre ve velmi vážném stavu. Podle lékařů mělo děvčátko na těle rozsáhlé modřiny, podlitiny na obličeji a zlomeniny.
Rodiče nejprve přivezli batole na pohotovost, protože mělo mít zvýšenou teplotu. „Akorát měla horečky a šli jsme hned a okamžitě na pohotovost,“ uvedl otec holčičky pro slovenskou TV JOJ. Jakmile si však personál všiml podezřelých zranění, okamžitě přivolal záchranáře i policii.
„Na místě zasahovala posádka rychlé lékařské pomoci i rychlé zdravotnické pomoci. Dítě bylo transportováno do Národního ústavu dětských chorob s poruchou vědomí a poraněním hlavy a hrudníku,“ potvrdila mluvčí operačního střediska záchranné služby Petra Klimešová.
Vyšetřování je teprve v počáteční fázi. Policie vyslechla oba rodiče, kteří odmítají, že by dítěti někdo ublížil. Tvrdí, že o něj bylo vždy náležitě postaráno. Trnavská policie případ oficiálně potvrdila, ale vzhledem k citlivosti situace se k podrobnostem nevyjádřila.
Holčička zůstává v péči lékařů Národního ústavu dětských chorob v Bratislavě a její stav zatím nebyl zveřejněn.
