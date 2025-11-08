Vášnivý sex za volantem v rychlosti 140 km/h: Německý pár naprášil předjíždějící řidič
Na německé dálnici policie řešila neobvykle pikantní případ. Pár se oddával vášnivým sexuálním hrátkám v rychlosti 140 km/h! Jejich radovánky překazil předjíždějící řidič, který je přistihl a okamžitě vše nahlásil policii.
Na německé dálnici A1, nedaleko města Münster, se řidič (37) a jeho partnerka (33) nedokázali udržet a oddávali se sexu v nebezpečné rychlosti 140km/h. Jejich neřesti odhalila nerovná jízda Fordu, který po dálnici kličkoval ze strany na stranu a opakovaně málem vyjel ze silnice. Jeden z kamionů dokonce musel přejet do parkovacího pásu, aby zůstal v bezpečí, uvedl web Nordbayern.
Vášnivou chvíli jim překazil předjíždějící řidič. Načapal je a situaci okamžitě nahlásil policii, která Ford dohnala a zastavila. „Byl to pohlavní styk, přesně takový, jak si ho člověk dokáže představit,“ popsala policejní mluvčí, sdílel německý server T-online. Bližší informace o aktu nechtěla specifikovat.
Z důvodu nebezpečného stylu jízdy řidič čelí trestnímu stíhání za nebezpečný zásah do silničního provozu. „O tom, jestli přijde o řidičský průkaz, musí rozhodnout soud,“ řekla policejní mluvčí. Zatím muž může řídit dál.
kouřovka pod volantem na dálnici i kdekoliv jinde je normální.