Šílený útok mladíka (13) na Slovensku: Senior nepřežil! Chlapec se vyhne trestu?!
Ve slovenském městě Snina teprve třináctiletý mladík zaútočil na staršího muže (†69). Ten utrženým zraněním později podlehl v nemocnici. Kvůli nízkému věku pachatele policie nakonec přerušila stíhání, trestní odpovědnost je totiž na Slovensku až od 14 let.
K násilné potyčce došlo přímo za bílého dne. Podle výpovědí svědků a kamerových záznamů mladík k muži přiběhl a surově do něj strčil. Starší muž po útoku upadl na zem. Hoch ležícímu muži sebral hotovost a z místa utekl. „Strčil do něj. Pán se ohnal holí, ale moc mu to asi nepomohlo,“ popsala pro Noviny.sk očitá svědkyně. Zranění, která muž při útoku utrpěl, byla natolik vážná, že jim později podlehl v nemocnici.
Policie případ vyšetřovala jako loupežné přepadení. Kvůli nízkému věku pachatele však musela stíhání přerušit. Trestní zodpovědnost podle slovenských zákonů platí až od 14 let. Mladík tedy i navzdory smrti muže z incidentu vyvázne bez trestu.
O mladistvého delikventa se dlouhodobě zajímá sociálka. I když ve škole neukazuje zrovna nejlepší kázeň, podle ředitelky Jany Kandrikové jde spíš o oběť. „My na něj nenahlížíme jako na dítě, které způsobuje problémy. Spíš jako na dítě, které se snaží přežít,“ vysvětlila. Rodiče se o něj totiž prý příliš nestarají a sami mají problémy se zákonem. Momentálně je chlapec v dětském domově, jeho další osud není zatím jistý.
