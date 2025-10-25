Dívku (11) ve Vimperku brutálně napadla skupinka dětí: Kopáním do hlavy jí způsobily otřes mozku!
Jedenáctiletá dívka z Vimperka se stala obětí brutálního napadení. Podle její matky ji napadla skupinka starších dětí. Kopancem do hlavy jí měly přivodit otřes mozku. Dívka se zraněná dopotácela domů, odkud ji maminka vzala rovnou na policii. Tam se dívce však přitížilo, a potřebovala záchranku!
Vše prý začalo u nákupního centra, kde dívka byla odpoledne s přáteli. Partička asi patnáctiletých dětí na ně začala pokřikovat a najíždět elektrokoloběžkami. „Starší holky z této party si ji zavolaly, tak se ke skupině vydala. Ptaly se jí na nějakou dívku, a přitom do ní jedna z holek kopla,“ popsala pro Novinky.cz dívčina matka.
Dívka se s přáteli šla schovat do obchodního centra a počkala než starší děti odešly. Domů se vydali pohromadě, ale po cestě se musela dívka oddělit. Na neštěstí po cestě znovu potkala skupinku mladistvých výtržníků. „Strčili do ní, upadla a pak ji kopli do hlavy. Pak už si toho moc nepamatuje,“ popsala maminka.
Zmlácená dívka se dostala domů a řekla rodičům, že se stala obětí napadení. Šokovaná maminka dceru okamžitě naložila do auta a zamířila do nemocnice. Po cestě se ještě zastavila na policejní stanici. „Tam se však dceřin stav zhoršil. Volali jsme záchranku,“ popsala matka. Lékaři zjistili, že během útoku utrpěla otřes mozku a má naraženou kostrč. V pátek ji z nemocnice pustili. „Je na tom ale špatně i psychicky. Je vyděšená a na cestu do školy se rozhodně moc necítí,“ sdělila matka.
„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Situaci nepodceňují a žádají případné svědky, kteří mohli incident vidět, aby je kontaktovali přímo na policejní služebně nebo na lince 158,“ uvedla Blesku policistka Štěpánka Schwarzová. Vzhledem k nízkému věku útočníků bližší informace nesdělila.
