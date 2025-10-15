Napadení v přímém přenosu: Zoufale křičící revizorce kolemjdoucí nepomohli, až strážníci
Revizorku v Pardubicích napadl a srazil k zemi černý pasažér (54). Když volala strážníky, agresor jí vyrval mobil z ruky. Křik zoufalé ženy vystřídalo ticho, hlídky jí spěchaly na pomoc. Útočník utekl, zakrátko ho našli schovaného. Z přihlížejících napadené nepomohl nikdo.
Incident odstartovalo, když cizinec, Slovák, odmítl revizorce předložit jízdenku a snažil se z vozu zmizet. Žena vystoupila za ním a volala městskou policii. Stačila ještě říci, kde zrovna je, a pak už telefonát přerušil její zoufalý křik a následné ticho.
„V tu chvíli už k hlavnímu nádraží v Pardubicích spěchaly dvě hlídky městské policie. Pachatel se dal mezitím na útěk. Ten se mu chvíli dařil a zmizel v prostoru bývalého autobusového nádraží,“ popsali dramatické okamžiky strážníci na sociální síti.
Násilník se dlouho před spravedlností neskrýval. Nepomohlo mu, ani když se ukryl v křoví. Ukázalo se, že se jedná o bezdomovce původem ze Slovenska. „Ke svému činu se od počátku stavěl tak, že byl vlastně v právu, protože se mu nelíbilo, že jej revizorka sleduje i přesto, že jí už při vystupování z autobusu hrozil násilím,“ uvedli strážníci.
Revizorka Slovákovi ale nijak nebránila v pohybu, jen chtěla vidět platnou jízdenku. Agresora si tak převzali policisté. Kamerové záznamy incidentu odhalily zarážející fakt.
„Na pomoc napadené ženě přímo nikdo nepřišel a neobdrželi jsme dokonce ani další telefonát, který by incident oznámil, i když se za zápasící dvojicí zcela určitě dva lidé otáčeli,“ dodali strážníci.
Obdobně lhostejně se lidé chovali i nedávno, když učitelku s dětmi ohrožoval agresivní drogově závislý člověk. Toho zpacifikoval až popelář, nikdo jiný z lidí kolem nezasáhl.
Problém je v tom, že takový pachatel na případného amatérského zachránce často zaútočí s ještě větší intenzitou než na původní oběť s odůvodněním, že se do toho neměl plést. Posílat samotnou ženu jako revizorku je chybou a nezodpověností zaměstnavatele. 🙁