Napadení v přímém přenosu: Zoufale křičící revizorce kolemjdoucí nepomohli, až strážníci

15. října 2025 
15. října 2025
10:41

Revizorku v Pardubicích napadl a srazil k zemi černý pasažér (54). Když volala strážníky, agresor jí vyrval mobil z ruky. Křik zoufalé ženy vystřídalo ticho, hlídky jí spěchaly na pomoc. Útočník utekl, zakrátko ho našli schovaného. Z přihlížejících napadené nepomohl nikdo.

Incident odstartovalo, když cizinec, Slovák, odmítl revizorce předložit jízdenku a snažil se z vozu zmizet. Žena vystoupila za ním a volala městskou policii. Stačila ještě říci, kde zrovna je, a pak už telefonát přerušil její zoufalý křik a následné ticho.

Video  Násilník v Pardubicích napadl revizorku. Pokusil se utéct, dopadli ho strážníci.  - MP Pardubice
Video se připravuje ...

„V tu chvíli už k hlavnímu nádraží v Pardubicích spěchaly dvě hlídky městské policie. Pachatel se dal mezitím na útěk. Ten se mu chvíli dařil a zmizel v prostoru bývalého autobusového nádraží,“ popsali dramatické okamžiky strážníci na sociální síti.

Násilník se dlouho před spravedlností neskrýval. Nepomohlo mu, ani když se ukryl v křoví. Ukázalo se, že se jedná o bezdomovce původem ze Slovenska. „Ke svému činu se od počátku stavěl tak, že byl vlastně v právu, protože se mu nelíbilo, že jej revizorka sleduje i přesto, že jí už při vystupování z autobusu hrozil násilím,“ uvedli strážníci.

Revizorka Slovákovi ale nijak nebránila v pohybu, jen chtěla vidět platnou jízdenku. Agresora si tak převzali policisté. Kamerové záznamy incidentu odhalily zarážející fakt.

„Na pomoc napadené ženě přímo nikdo nepřišel a neobdrželi jsme dokonce ani další telefonát, který by incident oznámil, i když se za zápasící dvojicí zcela určitě dva lidé otáčeli,“ dodali strážníci.

Obdobně lhostejně se lidé chovali i nedávno, když učitelku s dětmi ohrožoval agresivní drogově závislý člověk. Toho zpacifikoval až popelář, nikdo jiný z lidí kolem nezasáhl.

Témata:
násilínapadenístrážnícibezdomovecměstská policielhostejnostslovákagresorPardubicerevizor
viho ( 15. října 2025 11:48 )

Problém je v tom, že takový pachatel na případného amatérského zachránce často zaútočí s ještě větší intenzitou než na původní oběť s odůvodněním, že se do toho neměl plést. Posílat samotnou ženu jako revizorku je chybou a nezodpověností zaměstnavatele. 🙁

Uživatel_5102366 ( 15. října 2025 11:48 )

Dokud u nástroje budou debilní zákony, že když se bráníte máte z toho opletačky, nikdo se do ničeho raději neangažuje.

znechuceny otto vam da proto ( 15. října 2025 11:35 )

a pokud se hlava nehlava přiřítí "policajti " v balistice věřte, že Váš protivník ji může mít rovněž, navíc daleko lepší výcvik či být excelentní a nejen střelec ale i odborník na technologie či výbušniny - Co mi povíte potom?

znám jich osobně opravdu Dost a tímto je i zdravím 😁

znechuceny otto vam da proto ( 15. října 2025 11:26 )

pardon mělo být totiž Velí aby to nejen Benga nechápala špatně a jinak ! 😃

- mám na mysli nejen tzv. "prvosled" Ti totiž jestli bude řekněme pachatel připraven a profíkem bývají většinou Zraněni či Mrtvi ! 👎

znechuceny otto vam da proto ( 15. října 2025 11:24 )

a pokud mi některá z Vás chce oponovat - poslal bych Vás za odměnu do Kotle Fans kde to VŘE ! 👎

Jste normální viz. Policejní prezident a spol. ? 😕 👎 Žasnu kdo ji řídí !!!

