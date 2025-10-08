Opilý feťák v Pardubicích napadl učitelku s malými žáky: Zachránil je všímavý popelář

Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Autor: chal - 
8. října 2025
10:55

Velmi nepříjemné chvíle zažila pardubická učitelka Marcela, jejíž žáky na sídlišti Dubina začal bezdůvodně napadat agresivní muž. Incidentu si naštěstí brzy všiml popelář Tomáš, seskočil ze stupínku vozu a zasáhl.

K nepochopitelnému útoku došlo během dne na pardubickém sídlišti Dubina. Přímo na autobusové zastávce tam opilý a zfetovaný agresor začal pokřikovat na skupinu jedenácti mladých studentů. Učitelka Marcela, která žáky doprovázela, se dětí zastala a postavila se mezi ně a agresora. Ten tak své výpady začal směřovat na ni. Nikdo z okolostojících dospělých se kantorky a její třídy nezastal.

Incidentu si ovšem všiml zaměstnanec Služeb měst Pardubice, popelář Tomáš. Neváhal a ženě v nesnázích okamžitě vyrazil na pomoc. Proti dospělému muži si agresor už netroufl, a tak odešel pryč. Učitelka Marcela mezitím zavolala strážníky, kteří si pro útočníka během pár minut došli do nedalekého obchodu.

Video  Popelář zachránil učitelku s dětmi před agresorem  - MP Pardubice
Video se připravuje ...

„Jeho příchod mi dal čas zvednout telefon a zavolat strážníky, kterým chci také poděkovat. Komunikace po telefonu, ujištění, že situaci už sleduje kamera, že hlídka jede na místo, a to, že dorazili tak rychle – to byl ten pocit, že už to bude dobré,“ uvedla Marcela. Agresora strážníci odvezli na záchytnou stanici, kde ho po vystřízlivění čekal trest za narušení občanského soužití.

Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.
Popelář zachránil učitelku s žáky před zfetovaným opilcem.

Témata:
Pardubicesídlištězáchytka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud