Opilý feťák v Pardubicích napadl učitelku s malými žáky: Zachránil je všímavý popelář
Velmi nepříjemné chvíle zažila pardubická učitelka Marcela, jejíž žáky na sídlišti Dubina začal bezdůvodně napadat agresivní muž. Incidentu si naštěstí brzy všiml popelář Tomáš, seskočil ze stupínku vozu a zasáhl.
K nepochopitelnému útoku došlo během dne na pardubickém sídlišti Dubina. Přímo na autobusové zastávce tam opilý a zfetovaný agresor začal pokřikovat na skupinu jedenácti mladých studentů. Učitelka Marcela, která žáky doprovázela, se dětí zastala a postavila se mezi ně a agresora. Ten tak své výpady začal směřovat na ni. Nikdo z okolostojících dospělých se kantorky a její třídy nezastal.
Incidentu si ovšem všiml zaměstnanec Služeb měst Pardubice, popelář Tomáš. Neváhal a ženě v nesnázích okamžitě vyrazil na pomoc. Proti dospělému muži si agresor už netroufl, a tak odešel pryč. Učitelka Marcela mezitím zavolala strážníky, kteří si pro útočníka během pár minut došli do nedalekého obchodu.
„Jeho příchod mi dal čas zvednout telefon a zavolat strážníky, kterým chci také poděkovat. Komunikace po telefonu, ujištění, že situaci už sleduje kamera, že hlídka jede na místo, a to, že dorazili tak rychle – to byl ten pocit, že už to bude dobré,“ uvedla Marcela. Agresora strážníci odvezli na záchytnou stanici, kde ho po vystřízlivění čekal trest za narušení občanského soužití.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.