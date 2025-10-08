Horor u českých hranic: Pravicový politik v Budyšíně nechával znásilňovat dcery!
Nejhorší noční můra se v německém Budyšíně stala skutečností. Bývalý okresní předseda krajně pravicové strany Die Heimat a nevlastní otec dvou mladých dívek je sexuálně obtěžoval, natáčel při znásilňování a pod výhružkami nabízel jiným mužům. Nyní půjde do vězení na 13 let.
Marco W. (40) se dopustil extrémních ohavností proti lidskosti. Nutil dvě své nevlastní dcery, kterým je dnes 22 a 18 let, k nejrůznějším ponižujícím sexuálním aktivitám. Obě nahrával a znásilňoval za vidinou zisku ze zveřejňování aktů na pornografických webech.
Starší dceru pokládal za svou sexuální otrokyni a strašným způsobem jí manipuloval. Na povrch vypluly některé zprávy, které jí běžně psal. „Já rozhoduji, co uděláš. Budeš využívaná, kým budu chtít,“ uvedl v jedné z nich, podle deníku Bild.
Dceru měl pod pohrůžkami nechat znásilňovat i jinými aktéry. Muži nejspíš ani nevěděli, že to dívka nedělá dobrovolně. Nevlastní otec ji nutil k sexu na parkovištích, toaletách, v kinech nebo na kapotách aut. Jako důkazní materiál sloužila nahrávka skupinového sexu s šesti účastníky, kteří dívku zneužívali na dálničních záchodech, uvedlo zpravodajství MDR.
Obě trpící slečny nutil k nahrávání pornografických snímků. Ty potom pod falešným účtem starší z nich prodával na internetu. Dopisoval si s nápadníky v různých chatovacích místnostech. Předstíral, že je dívka ve špatné finanční situaci a prosil je o peníze.
Za tři roky zvráceného a krutého zneužívání vydělal 300 tisíc euro (7,5 milionů korun). Na začátku probíhajícího soudního řízení tvrdil, že vše bylo „přátelské“. Postupně ale přiznal, že se mu to vymklo z rukou. Za 25 znásilnění, 34 případů zneužití a 233 podvodů s materiály dostal trest 13 let ve vězení.
