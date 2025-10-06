Na dovolené v Chorvatsku zahynuly dva páry z Malty: Mezi oběťmi je bývalý reprezentant i podnikatel
Čtyři občané Malty – dva manželské páry ve věku od 66 do 68 let – zahynuli ve čtvrtek 2. října při nehodě u chorvatského Senje. Jejich auto sjelo z cesty a zřítilo se do moře. Oběti byly váženými a oblíbenými členy maltské komunity, mezi nimi bývalý basketbalový reprezentant i uznávaný podnikatel.
Jeremy Gambin (†68), jeho manželka Lorraine (†67) a Kevin Bonnici (†67) s manželkou Alexandrou (†66) se už domů nevrátí. Společně trávili dovolenou, když jejich vůz sjel ze silnice a skončil v moři. „Vozidlo sjelo z cesty asi 80 metrů do rokle a skončilo v moři v hloubce 10 až 15 metrů. Kvůli nepřístupnému terénu jsme museli s pomocí potápěče auto nadzvednout pomocí nafukovacích vaků, dotáhnout ho ke břehu a poté vyprostit,“ popsala mimořádně náročný zásah odtahová služba Karamba na svém facebooku.
Jeremy Gambin byl bývalým basketbalovým reprezentantem Malty a dlouholetým trenérem týmu Luxol. Kevin Bonnici byl rovněž aktivním basketbalistou a členem maltské sportovní komunity. Klub AtoZ Athleta Basketball Club na sociálních sítích uvedl, že „Jeremy a Kevin dali basketbalu obrovské množství energie, poctivosti a vášně, která zanechala trvalý dojem na každém, kdo s nimi sdílel hřiště“.
Lorraine byla aktivní členkou komunity ve městě Swieqi, Alexandra se věnovala rodině a dobrovolnictví. Oba páry měly děti i vnoučata.
„Lorraine byla milovanou a aktivní členkou naší komunity, zatímco pan Gambin byl vždy respektovaným mužem. Učil mě na škole St. Michael’s,“ vzpomínal pro maltská média místostarosta zmíněného města Jordan Galea Pace. Maltské ministerstvo zahraničí následně vyjádřilo hlubokou soustrast a potvrdilo spolupráci s chorvatskými úřady.
Podle chorvatské policie se nehoda stala ve chvíli, kdy řidič vozu v levotočivé zatáčce ztratil kontrolu, narazil do kamenných sloupků a sjel do rokle, na jejímž dně skončil v moři. Příčina tragédie zatím není potvrzena, zvažuje se i možnost, že řidič během jízdy zkolaboval.
Odtahová služba poděkovala policii, hasičům a všem složkám podílejícím se na vyproštění. „Dali jsme do toho všechno. Rodinám obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast. Doufáme, že se podobné nehody už nebudou opakovat,“ uvedli pracovníci firmy.
