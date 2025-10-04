Kadeřníka slavných zastřelili přímo před salonem: Podivné okolnosti náhlé vraždy
Mexický kadeřník celebrit vystupující pod přezdívkou Micky Hair se stal obětí brutální vraždy. Když v pondělí odcházel po směně ze salonu, napadli ho dva muži na motorce. Jeden z nich kadeřníka pětkrát střelil do obličeje a krku. Micky svým zraněním na místě podlehl. K incidentu došlo jen pár týdnů po tom, co si nechal vystavit zákaz přiblížení proti známému, který mu měl vyhrožovat.
Micky, vlastním jménem Miguel Ángel de la Mora Larios, si mezi mexickými celebritami získal reputaci šikovného kadeřníka. Díky svým známostem se sám stal hvězdou sociálních sítí a nasbíral přes 100 tisíc sledujících. Jako vlasový stylista spolupracoval se zpěvačkami, herečkami, modelkami i influencerkami.
V pondělí večer, když zrovna odcházel z práce, se k němu z ničeho nic přiblížili dva muži na motorce. Jeden z nich na něj z bezprostřední blízkosti vystřelil. Zasáhl ho pětkrát do krku a obličeje. Micky byl na místě mrtvý, informoval server Needtoknow.
Jen dvacet dní před brutální vraždou si kadeřník nechal vystavit zákaz přiblížení proti svému známému Eduardovi. I když měli být v minulosti přátelé, Micky z něj začal mít strach kvůli častým výhrůžkám. Eduardo se brání, že veškerý konflikt vznikl kvůli rekonstrukci salónu, kterou podle něj Micky odmítl zaplatit.
Policie případ zatím vyšetřuje. Především se zajímají o to, jak je možné, že Micky nahromadil své jmění a zda-li jeho majetek s vraždou nějak souvisel.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.